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Yeni başkan seçildi

Türkiye Bankalar Birliği’nin, 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleşti.

Yeni başkan seçildi
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Türkiye Bankalar Birliği’nde Hüseyin Aydın7ın ayrılması sonrasında yen başkan belirlendi. Yapılan secimden sonra Bankaları Birliği’nin yeni başkanı yeni Ziraat Bankası genel müdürü oldu.

Türkiye Bankalar Birliği’nin, 21 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alpaslan Çakar (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Abdi Serdar Üstünsalih (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür) oybirliği ile seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bankalar BirliğiHüseyin AydınAlpaslan ÇakarAlpaslan Çakar (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü)Abdi Serdar Üstünsalih
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