Yeni başkanını seçti Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin iktisadi bir işletmesi olarak faaliyet gösteren Kalite ve Çevre Kurulu’nun (KÇK) olağan toplantısı 29 Haziran Cuma günü yapıldı. Kalite ve Çevre Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Dilek Sanin seçildi.



Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin iktisadi bir işletmesi olarak faaliyet gösteren Kalite ve Çevre Kurulu’nun (KÇK) olağan toplantısı 29 Haziran Cuma günü yapıldı. Kalite ve Çevre Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Dilek Sanin seçildi.



KÇK Kurul Başkanı Prof. Dr. İ. Ersan Kalafatoğlu’nun görev süresinin dolması sebebiyle, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Sanin 3 yıl boyunca Kalite ve Çevre Kurulu’nun (KÇK) yeni Başkanı olarak görev yapacak. Sanin, 2006 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır.



Kalite ve Çevre Kurulu’nda; Türkiye Prefabrik Birliği Genel Sekreter Bülent Tokman, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Akkaya, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı A. Tuna Acar, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kamil Özkan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvar, Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Çevre Enstitüsü Başuzman Araştırmacı Dr. Nesimi Özkurt, Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği (KÜB) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Alev Çankayalı, Türkiye Müteahhitler Birliği İnşaat Yüksek Mühendisi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Atamer, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Besleme, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO’su İsmail Bulut, Tüketicinin Korunması ve Piy. Göz. Gen. Müd. Uzmanı Halil İpek, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Dairesi Başkanı Özge Akkız, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) adına Coşkun Gönültaş, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Emekli Eski Yönetici Zeki Sağlam, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Emekli Eski Yönetici Hayrettin Şener, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Emekli Eski Yönetici Yusuf Ziya Bekiroğlu yer alıyor.

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK), ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde, çevresel ölçüm hizmetlerini yerine getirmek, çimento ve ilgili ürünler konusunda CE işaretlemesine yönelik hizmet vermek üzere bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak örgütlenmiştir

