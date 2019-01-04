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Yeni desteği bekliyorlar

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni hazırlanacak paketi, 2 milyona yakın esnaf ve sanatkarımız büyük bir heyecanla bekliyor"

Yeni desteği bekliyorlar
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üzerinde çalışıldığını açıkladığı yeni destek paketini beklediğini bildirdi.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesi ve Bağ-Kur'lunun prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi başta olmak üzere birçok konuda iyileştirme istediklerini ifade etti.
2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın büyük bir heyecanla, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu yeni destek paketini beklediğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"İş yeri kiralarında stopaj uygulamasının kaldırılması, çıraklıkta geçen sürelerin emekliliğe sayılması, sıfır faizli can suyu kredisi verilmesi, sicil affı çıkarılması ve korsan taşımacılıkla mücadele gibi önemli konuların bu pakete girmesini bekliyoruz."

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Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESKPaketHazine Ve Maliye BakanıBerat Albayrak
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