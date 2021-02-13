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Yeni mağazalar açtı

Türkiye’nin en büyük mobilya markaları arasında yer alan İstikbal, böylelikle bölgedeki 43’üncü mağazasını tüketicilerin hizmetine sunmuş oldu. Mobilya sektörünün öncüleri arasında yer alan grubun bir diğer markası Bellona, bölgede 39 mağaza sayısına ulaştı.

Yeni mağazalar açtı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyımlığında yönetilen Erciyes Anadolu Holding grubuna ait İstikbal, Bellona ve Mondi Home markaları Diyarbakır’da toplam üç yeni mağazasının açılışını yaptı. Açılışlar Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Holding Yönetim Kurulu Başkanı, üyeler ve CEO Alpaslan Baki Ertekin’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en büyük mobilya markaları arasında yer alan İstikbal, böylelikle bölgedeki 43’üncü mağazasını tüketicilerin hizmetine sunmuş oldu.Mobilya sektörünün öncüleri arasında yer alan grubun bir diğer markası Bellona, bölgede 39 mağaza sayısına ulaştı.

Sektörün genç, dinamik ve fonksiyonel ürünleriyle öne çıkan grubun bir diğer markası Mondi Home ise yeni açılan bu mağazasıyla birlikte mağaza sayısını bölge genelinde 21’e yükseltmiş oldu.

Holding, geçtiğimiz yıl da mağaza açılışlarına hız kesmeden devam etmişti. 2020’de İstikbal, Bellona ve Mondi Home markalarıyla Türkiye genelinde174 mağaza açılışı yapan

Erciyes Anadolu Holding mobilya grubu, aynı yıl içinde toplam mağaza açılışı bakımından yeni bir rekora imza atmıştı.Açılan mağazalar bölgede istihdama da katkı sağlamıştı.

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Erciyes Anadolu HoldingDİYARBAKIRDA ÜÇ YENİ MAĞAZA AÇTIERCİYES ANADOLU HOLDİNG İSTİKBALBellona
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