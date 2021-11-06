Yeni model çıktı

Toyota, A segmentine yeni bir soluk getirecek tamamen yeni Aygo X modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni Aygo X crossover modeli, Avrupa’da tasarlandı ve Avrupa’da üretilerek şehir hayatının ayrılmaz bir parçası olmayı hedefliyor. Tamamen yeni Aygo X, 2022 yılında Avrupa şehirlerinde modayı belirleyecek.

Toyota, Aygo X’in segmentinin en iyi ürünü olması adına Avrupalı müşterilerin beklentilerini dikkate alarak şık, kompakt ve güven veren bir otomobil ortaya çıkardı. Aygo X, TNGA mimarisine ait olan ve ilk kez Avrupa’da 2021 Yılın Otomobili seçilen Yaris’te kullanılan ve daha sonra Yaris Cross’ta yer alan başarılı GA-B platform üzerine yapıldı.

Kompakt ölçüleri ve çevik sürüşüyle birlikte hem şehirde hem de şehir dışında sürücüsüne güven veren Aygo X aynı zamanda düşük yakıt tüketimi, gelişmiş teknolojileri ve heyecan verici tasarımıyla segmentinde tüm beklentileri aşmaya hazırlanıyor.

İlk kez 2005 yılında pazara sunulan Aygo, Avrupa’da Toyota’nın en ulaşılabilir modeli olmasının yanı sıra eğlenceli ve genç karakteriyle müşterilerden büyük beğeni toplamıştı. Aygo X ise Aygo modelinin etkileyici karakterini daha ileriye taşıyarak tasarıma önem veren Avrupalı kullanıcıları cezbetmeye devam edecek.

Aygo X; yeni dikkat çekici renkleri, dinamik ve sportif imajıyla birleştiriyor. Ön tarafta yüksek teknolojiye sahip farlar bir kanat gibi kaput tarafından sarılırken alçağa konumlandırılan büyük ızgara ise aracın güçlü duruşunu vurguluyor. Eğimli tavan çizgisi ise sportif duruşu destekleyerek Aygo X’in her an gitmeye hazır bir karaktere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Aygo X sınırları kanvas tavan ile aşıyor

Aygo, A segmenti bir crossover modelinde ilk olan katlanabilir kanvas tavanıyla da dikkat çekiyor. Yeni kanvas tavan, sürücü deneyimini maksimuma çıkarmak adına tasarlandı. Premium modellerde yer alan yüksek kaliteli malzemelerle yapılan kanvas tavan, suya ve toza dayanıklı olarak geliştirildi. Ayrıca yeni rüzgar deflektörü sayesinde tavan açıldığında da içeride daha sakin ve sessiz bir atmosfer sağlanıyor.

Daha dinamik bir sürüş sunan Aygo X, 3,700 mm uzunluk ile önceki nesilden 235 mm daha uzun. Aks aralığı ise 90 mm uzadı. Ön uzantısı Yaris’e göre 72 mm daha kısa olan Aygo X’in maksimum jant ölçüsü 18 inç’e çıkartıldı.

En dar caddeler için tasarlanan Aygo X, 4.7 metre ile segmentinin en iddialı dönüş çaplarından birine sahip. Gövde genişliği 125 mm artırılarak 1,740 mm’ye çıkarılan Aygo X, daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. Bagaj hacmi önceki nesle göre 60 litre artarak 231 litreye çıkarıldı. Aracın yüksekliği ise 50 mm artırılarak 1,510 mm oldu.

Direksiyon, şehir içi ve şehir dışı sürüşler için en ideal şekilde ayarlanırken yeni S-CVY şanzıman ise sınıfının en iyi tepkilerini sunarak eğlenceli bir sürüş ve düşük yakıt tüketimi elde edilmesine katkı sağlıyor.

Birçok yeni özellikle donatılan Aygo X, 9 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranıyla birlikte sürüş eğlencesini artırıyor. Toyota’nın son multimedya sistemine sahip araç Android Auto ve Apple CarPlay ile kablolu ve kablosuz bağlantı ile akıllı telefon entegrasyonuna izin veriyor.

Güvenlik özellikleriyle de ileriye doğru büyük bir adım atan Aygo X’te Toyota Safety Sense sistemi standart olarak yer alacak ve bu kompakt A segmentinde bir ilk olacak. Toyota Safety Sense sisteminde monoküler kamera sensörü ve milimetrik dalga radarı ile daha yüksek hızlarda da araçları tespit eden Ön Çarpışma Sistemi, yaya algılama, bisiklet algılama akıllı adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı gibi birçok özellik yer alıyor.

Aygo X birden fazla ödül alan 72 HP güç üreten 1.0 litre 3 silindirli motorla satışa sunuluyor. Daha fazla performans ve daha düşük tüketim sunacak şekilde geliştirilen motor ile Aygo X’in sadece 4.7 lt/100 km yakıt tüketimi ve 107 g/km CO2 emisyonuna sahip olması hedefleniyor. Aygo X versiyona göre S-CVT otomatik şanzıman veya 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.