Yeni nesli tanıtıldı

Porsche, üçüncü nesil Cayenne’i tanıtıyor. Tamamen yeniden kurgulanan bu başarılı modelinin sunduğu gündelik kullanıma yönelik üst düzey konfora, daha da ileri seviyede bir Porsche performansı eşlik ediyor. Otomobilin güçlü turbo motor seçenekleri, sekiz vitesli Tiptronic S şanzımanı, yeni şasi sistemleri ve tümüyle bağlantılı inovatif gösterge ve kumanda konsepti, spor performans ve konforu bir üst seviyeye çıkarıyor.



Daha sıkı bir tasarım ve daha geniş tekerleklerle vurgulanan dinamizm

Cayenne’in dış görünüşü, Porsche Design DNA’sından izler taşıyan bir tasarımla zenginleştirilmiş. Bir önceki versiyona göre daha geniş olan ön hava girişleri, otomobilin performansındaki artışın işaretlerinden biri. Yeni yatay ışıklar, SUV’a duruyorken bile daha geniş ve atletik bir görünüm kazandırmış. Önceki versiyona kıyasla, aynı aks mesafesine (2.895 milimetre) rağmen 63 milimetre daha uzun ve tavan yüksekliği de 9 milimetre daha kısa olan Cayenne, 4.918 milimetrelik boyu ve yan aynalar hariç 1.983 milimetrelik genişliği ile zarif ve modern bir görünüme sahip. Bagaj hacmi de 100 litre artışla 770 litreye çıkmış.



Porsche, farlara üç aşamalı bir aydınlatma konsepti getirmiş. LED far, Cayenne’de standart donanım olarak geliyor. Bir üst seviyede ise viraj ışığı ve otoyol ışığı gibi aydınlatma seçenekleri sunan opsiyonel Porsche Dynamic Light System (PDLS) yer alıyor. En üst donanım seçeneği ise PDLS Plus dahil matrix hüzmeli LED farlar.



Cayenne ve Cayenne S sunuluyor

Porsche yeni SUV modelini, iki versiyon halinde pazara sunuyor: 6 silindirli, 3 litrelik turbo motorlu Cayenne 340 hp güç üretiyor ve 450 Nm torka sahip. Dolayısıyla, Cayenne’in standart versiyonu dahi üst düzey bir sürüş performansı sunuyor. Sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 6,2 saniyede (Sport Chrono Paketiyle 5,9 saniye) çıkan bu versiyonun azami hızı ise 245 km/s. Pazara sürülecek ikinci Cayenne modeli ise Cayenne S. Bu modelin kalbinde ise çift turboşarjlı 2,9 litrelik bir V6 motor yer alıyor. Yeni geliştirilen bu motor 440 hp gücünde ve 550 Nm tork üretiyor, yani önceki nesle kıyasla 20 hp daha güçlü. Cayenne S bu sayede sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 5,2 saniyede (Sport Chrono Paketiyle 4,9 saniye) çıkabiliyor. Azami hızı ise 265 km/s.



Yolda daha hızlı, arazide daha da etkileyici: Tiptronic S ve PTM

Cayenne’in hem sportifliği hem de konforu daha da ileriye taşıyan geliştirilmiş performans aralığının ardında yatan temel sebeplerden biri, yeni, 8 vitesli Tiptronic S şanzıman.

Cayenne, zorlu arazi koşullarında bile keyifli bir sürüş sunuyor. Önceden programlanmış arazi modları sayesinde sürücü, mevcut koşullara en uygun ayarları kolayca seçebiliyor. Varsayılan ayar, Yol programı. Diğer dört mod ise, sürüşü hafif arazi koşullarına uygun hale getiren Çamur, Mıcır, Kum ve Kaya seçeneklerini devreye sokuyor. Porsche, tüm Cayenne modellerinde güç aktarımında aktif dört tekerlekten çekiş sisteminden yararlanıyor. Akıllı ve tümüyle değişken Porsche Traction Management (PTM) sistemi, tahrik kuvvetini ön ve arka akslar arasında dağıtıyor.



911’in izinde: hafif şasi ile ön ve arkada farklı ebatta lastikler

Yeni Cayenne’de spor otomobil, arazi aracı ve turing olmak üzere üç farklı şasi konsepti tek bir tasarımda buluşturulmuş. Bunun için de ayrı bir bağlantı tasarımına sahip bir ön aks ile çok bağlantılı bir arka akstan oluşan yeni, hafif bir şasi tasarlanmış. Yeni tasarımın spor otomobillerden ödünç aldığı özelliklerden biri de, ön ve arkada farklı ebatlardaki lastiklerin bulunması. Bu, virajlarda dengeyi ve sürüş dinamiklerini artıran bir özellik. 19 inçlik tekerleklerin standart olduğu Cayenne’de 21 inçe kadar opsiyonel tekerlek seçenekleri de bulunuyor.



Yenilikler: arka akstan yönlendirme, havalı süspansiyon, devrilme önleyici

Bu format, Porsche 4D Chassis Control sistemi tarafından analiz ve senkronize edilen aktif şasi sistemleri için ideal altyapıyı oluşturuyor. Gerçek zamanlı olarak çalışan sistem, yol tutuşunu daha da iyileştiriyor. Cayenne S’te standart olarak bulunan aktif PASM sönümleme sistemi haricindeki diğer tüm şasi sistemleri, Porsche tarafından yeni geliştirilmiş. Cayenne’deki bir diğer yenilik ise, ilk kez kullanılan elektrikli arka akstan yönlendirme sistemi. Daha önce hem 911 hem de Panamera’da test edilen ve kullanılan bu sistem virajlarda çevikliği artırdığı gibi, yüksek hızlarda şerit değiştirirken otomobilin dengesini korumasına da yardımcı oluyor. Daralan dönüş yarıçapı ise gündelik kullanımda kolaylık sağlıyor.



Yeni üç amortisör teknolojisine sahip opsiyonel adaptif havalı süspansiyon, sportif ve sıkı bir yol tutuşu, bir turing otomobilinden beklenen sürüş konforuyla buluşturmuş. Opsiyonel Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) devrilme önleme sistemiyle sportif sürücüler dilediklerinde hidrolik sistemden, 48 voltluk güçlü bir elektrikli sisteme geçiş yapabiliyorlar.



PSM Sport modlu yeni Sport Chrono Paketi

Sportif performans söz konusu olduğunda yeni Cayenne’in potansiyeli her zamankinden daha fazla. Porsche, Sport Chrono Paketini spor otomobilleri temel alarak yeniden geliştirdi. Direksiyon üzerinde yer alan Mod tuşu, bu yaklaşımın en bariz ifadelerinden biri. Önceden belirlenmiş Normal, Sport ve Sport Plus sürüş modlarının haricinde, sürücü tarafından kişiselleştirilebilen ekstra bir mod daha bulunuyor. Mod kumanda panelinin ortasında yer alan Sport Response tuşuna basıldığında maksimum performans için belirlenen motor ve şanzıman ayarları devreye giriyor. Sport Chrono Paketinde ayrıca sürücünün, Cayenne’in sürüş dinamiklerinden tümüyle yararlanmasını sağlayan, bağımsız bir PSM Sport modu bulunuyor.



Azaltılan ağırlık sayesinde daha düşük yakıt tüketimi ve daha da keyifli sürüş

911 ve Panamera’nın izinden giden Cayenne’in dışı tümüyle alüminyumdan üretilmiş. Zemin paneli, ön kısım ve şasinin hemen hemen tüm parçaları ise alaşım. Teknik açıdan altı çizilmesi gereken bir diğer nokta ise, bir önceki modele göre yaklaşık 10 kilogram daha hafif olan inovatif lityum iyon polimer marş aküsü. LED far, daha geniş tekerlekler, ön ve arka park asistanı, Wi-Fi bağlantı noktasına sahip LTE telefon modülü, Porsche Connect hizmetleri ve öngörüsel yaya koruma dahil olmak üzere, standart donanımların sayısındaki kayda değer artışa rağmen Cayenne’in boş ağırlığı, 2.040’tan 1.985 kilograma inmiş durumda.



Dijital evrim: Porsche Advanced Cockpit ve yeni PCM

Yeni nesil Cayenne, iç mekanın sportif ve lüks atmosferine entegre Porsche Advanced Cockpit sistemi sayesinde, sürücü ve otomobil arasındaki ilişkide yepyeni bir sayfa açıyor. Porsche’nin bu yeni gösterge ve kumanda konseptinin kalbinde, geçen yıl yeni Panamera ile ilk kez piyasaya sunulan Porsche Communication Management (PCM) bilgi ve eğlence sisteminin en son nesline ait 12,3 inçlik full HD dokunmatik bir ekran yer alıyor. Standart olarak gelen Porsche Connect Plus, gerçek zamanlı trafik bilgilerini sürücüyle paylaşan navigasyon sistemi gibi çevrimiçi hizmetlere ve İnternete erişim sağlıyor. Alışıldık Porsche tarzına uygun olarak, gösterge panelinin merkezinde analog bir takometre bulunuyor. Takometrenin iki yanındaki 7 inçlik full HD ekranlar ise diğer önemli sürüş bilgilerinin yanı sıra, çok fonksiyonlu direksiyon üzerinden seçilen diğer bilgileri paylaşıyor. Termal kameralı Night Vision Assist gece görüş sistemi, şerit değişim asistanı Lane Change Assist, trafik işareti tanıma sistemli şerit takip asistanı Lane Keeping Assist, trafik asistanı, Surround View destekli park asistanı ParkAssist ve adaptif seyir kontrollü Porsche InoDrive, otomobilin en önemli sürüş destek sistemleri arasında yer alıyor.