TİM Başkan Adayı Oğuz Satıcı düzenlediği sohbet toplantısında, “Bugün yeni olan benim. Son 10 yıldır bu yapının içinde değildim. Bu sürede kendimi geliştirdim. 10 yılda dinlendim, bilgilendim, birikim yaptım. Yeni kanallar edindim. Şimdi bunları Türk ihracatçısına aktarmak istiyorum. Şapkadan tavşan çıkarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dünyanın her yerinin Türkiye’ye çevireceklerini, başka kurtuluş olmadığını söyleyen Satıcı, “Doğal pazarımız Avrupa’yı sürekli geliştireceğiz. Çin sadece tedarikçi ülke olmayacak. Bir pazar da olacak. Hindistan, Uzak Asya, sadece Kuzey Amerika değil, Amerika kıtasının tamamı ve Afrika…Buraları karış karış dolaşacağız” dedi.

Önümüzdeki dönem internet ve dolayısıyla e-ticaretin rekabetçiliğin anahtarı olacağını söyleyen Satıcı, “E-ticarette Türkiye ihracatının alacağı daha çok yol var. E-ticarette payımız yüzde 1 bile değil. Burada büyük fırsatlar var” dedi. Satıcı, ihracata yeni ürünler ekleyeceklerini bildirdi.

TİM Başkan Adayı Oğuz Satıcı, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Tanrıverdi ile birlikte basın sohbet toplantısı düzenledi. Satıcı, “Bugün yeni olan benim. Son 10 yıldır bu yapının içinde değildim. Bu sürede kendimi geliştirdim. 2001 – 2008 arasında yaptığım başkanlığı yorulduğum için bıraktım. Kendimi tekrara düşüyordum. 10 yılda dinlendim, bilgilendim, birikim yaptım. Yeni kanallar edindim. Şimdi bunları Türk ihracatçısına aktarmak istiyorum” diye konuştu.

“Biz dünyanın her yerinin Türkiye’ye çevireceğiz. Başka kurtuluşumuz yok” diyen Satıcı, ihracatın sürekli Türkiye’nin gündeminde olması gerektiğini söyledi. Satıcı, “Türkiye’nin gündeminde olmuyorsan dünyanın da gündeminde olamazsın. Kendi mahallende sevgi saygı görmüyorsan, dünya mahallende de sana saygı göstermezler” dedi.

Karış karış dolaşacağız

Satıcı, “Doğal pazarımız Avrupa’yı sürekli geliştireceğiz. Çin sadece tedarikçi ülke olmayacak. Bir pazar da olacak. Hindistan, Uzak Asya, sadece Kuzey Amerika değil, Amerika kıtasının tamamı ve Afrika…Buraları karış karış dolaşacağız” dedi. Çin’in ihracat bakımından başka bir önemine de dikkat çeken Satıcı, “Çinli firmalar iç talebe yönelirse, bize dünyada daha fazla yer açılacak” değerlendirmesinde bulundu.

2001’de kriz olmasa başkan olamazdım. Çünkü belli yerler tutuluyor. Kriz olunca herkes çil yavrıusu gibi dağılıyor. Biz ihracat inandık. 23 bin ihracatçı ile kriz ortamına girmiştik. 13 bin ihracatçı kalmıştı. İhracatı büyütmek için ihracatçı sayısını artırmak gerektiğini biliyorduk.

E-ticarette büyük fırsat var

Dijitalleşme, internet ve e-ticaretin bir potada eriyeceğini; meslekler ile işlerin değişeceğini anlatan Satıcı, “Önümüzdeki dönem rekabetçiliğin anahtarı internetin maliyeti, hızı olacak. E-ticarette Türkiye ihracatının alacağı daha çok yol var. E-ticarette payımız yüzde 1 bile değil. Burada büyük fırsatlar var” şeklinde konuştu.

Yeni ihraç ürünleri gerekiyor

Satıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada bir pantolan 3 dolara satılıyorsa onu 5’e satamazsınız. Yanına 15 dolarlık bir teknik tekstil ürünü koymanız gerekiyor. Bir otomobili 5 bin dolara satıyorsanız, daha pahalısını daha modifiye olursa satarsınız. Bu yüzden yeni ihraç ürünleri koymamız gerekiyor.”

Bu hikaye eskidi

İnovasyon, Ar-Ge çalışmaları ve 2023 Vizyonunun kendi döneminde yapıldığını hatırlatan Satıcı, “Bugünkü hikayeyi de biz yazdık. Dünya sürekli değişiyor, bu hikaye eskidi. Şimdi yeni bir hikaye lazım. Bu hikayeyi de biz yazacağız. Bizim en başta yapacağımız koordinasyonu sağlamak olacak. Türkiye Cumhuriyeti ihracatı sürekli gündemde tutmalı. Bizim iş dünyamız dışarıyla bağlantıda eksik kaldı. Biz dönemin ABTicaret Komiseri Pascal Lemy ile iyi ilişkiler kurmuştuk. Orkinos ihracatı, beyaz et ihracatının önü bu sayede açılmıştı.”

Dışa açılan kapı olacağız, TİM’i ileri taşıyacağız

Türkiye’nin dışa açılan kapısı olacaklarını ifade eden Satıcı, “Türkiye’nin dünyadaki gözü, kulağı olacağız. Biz Türkiye’ye karşı yanlış anlamaları düzeltenler olacağız. Türkiye’deki en rasyonel örgütlenme Türkiye İhracatçılar Meclisi’dir. İşin içinde olanlar, bu yapıya üyedir. Ben de bu yüzden bu çatının altındayım. TİM ve ihracatçılar yaşayan bir organizma… Değişen tek şey bakış açısı…Bu yaşayan organizmayı kendi bakış açımızla daha ileri taşıyacağız.” diye konuştu. TİM’i dev bir holding gibi düşünmek gerektiğini söyleyen Satıcı, “İhracatçılar, ihracatçı birliklerinin, birlikler de TİM’in hissedarı… Bunlara kar payı dağıtamazsanız, bu holdingin başında duramazsınız” dedi.

Turquality markalaşmanın anahtarı olacak

Turquality Programı’nı dönemin bakanıyla birlikte A’dan Z’ye baş başa vererek hazırladıklarını söyleyen Satıcı, “Bizden sonra da gelişti büyüdü. Gelecek dönemde daha da büyümeli…Artık sadece devlet yardımlarından ibaret olmamalı…Markalaşmanın anahtarı olmalı” dedi.

Dizi ve sinema daha yolun başında

Hizmet ihracatının kilit önem taşıyacağını Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulmasıyla 15 yıl önceki hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Satıcı, alttaki sektörlerin daha da büyüyüp kendi başlarına birliklere dönüşeceğini ifade etti. Dizi ve sime sektörünü örnek veren Satıcı, “Türk dizi ve sinema sektörü sadece Arap ülkelerine değil Güney Amerika’ya da ihraç ediliyor. Bazıları bu iş bitti diye bakabilir. Bizim bakış açımıza göre daha yolun başındayız” dedi.

Eskinazi’nin gafı, skandalı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin birlikler adına bir adayı desteklemeye yönelik açıklamasını değerlendiren Satıcı, şunları söyledi:

Böyle bir açıklama yapması kendini bağlar. Çok ilkel bir açıklama…Bunu medya yoluyla açıklamaya cüret etmesi kanımı donduruyor. Kendisini şaşırmış. Herkesin bireysel tercihlerine saygı duymak gerekir. Biz bunu ciddiye almıyoruz. Eskinazi’nin bir gafı, bir skandalı olarak görüyoruz. Mutlaka delegelerden özür dileyecektir. Bu işin çözümü bu…Ege İhracatçı Birliklerini bunun bir parçası olarak görmüyorum”.