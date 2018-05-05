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Yeni oyun parkları yaptık

- Antalya'da bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflenen ve 1,5 milyar liraya mal olan The Land Of Legends bünyesinde, oyun parkı alanına 500 milyon liralık ek yatırım yapıldı - Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamince: - "Turizmi 12 aya yayabilecek destinasyonlar yaratmak gerekiyor. Ülkemize döviz girdisini artırmak, çıktıyı azaltmak için yeni oyun parkları yaptık"

Yeni oyun parkları yaptık

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflenen ve 1,5 milyar liraya mal olan The Land Of Legends bünyesinde eğlence ve yaşam destinasyonu için 500 milyon liralık ek yatırım gerçekleştirildi.
Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, turizmin bir numaralı sektör haline geldiğini söyledi.
Turizmin yarattığı katma değer, tanıtım ve gelir açısından önemli bir sektör olduğuna dikkati çeken Tamince, hiçbir ülkenin turizm sektörünün dışında kalmak istemediğini, herkesin pastadan payını artırmanın gayretinde olduğunu vurguladı.
Servis ve hizmet sektörünün artık gelişmiş toplumların gelirini teşkil ettiğine değinen Tamince, "Döviz yukarı çıktı, ne olacak? Basit bir şey olacak, döviz girdimizi artırıp çıktımızı azaltacağız. Ülkemizin ekonomisini çok daha dayanıklı hale getireceğiz. Projelerle bunu yaparız. Turizmi 12 aya yayabilecek destinasyonlar yaratmak gerekiyor. Ülkemize döviz girdisini artırmak, çıktıyı azaltmak için yeni oyun parkları yaptık." diye konuştu.
Geçen sene ilk işletme yılında, ciddi karla kapattıklarını vurgulayan Tamince, 500 bin misafir hedeflediklerini ama yılı 550 binle kapattıklarını dile getirdi.
Bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedefleri bulunduğunu aktaran Tamince, "Turizm bu sene iyi, son üç yıldır ülkemize belirli sebeplerden gelmeyenler tekrar geri döndü. Türkiye turizmi açısından önemli olan eğlence ve yaşam destinasyonu The Land Of Legends'ın 500 milyon liralık ek yatırımla faaliyete geçen yeni üniteleriyle turizm sektörüne ivme kazandırmaya devam ettik." dedi.
- 10 bin kişiye istihdam
Geçen yıl Dünya Su Parkları Birliğince uluslararası alanda en iyi su parkı projesi seçilen "Leading Edge" ödülüne layık görüldüklerini hatırlatan Tamince, şöyle konuştu:
"Geçen sezon boyunca günde ortalama 7 bin kişinin giriş yaptığı The Land of Legends'a, bu sezon yeni yatırımla günlük ortalama 15 binin üzerinde kişinin giriş yapmasını bekliyoruz. Türkiye için çok önemli bir yatırım. Ülke turizmine büyük bir katma değer sağlıyoruz. Deniz, kum ve güneş üçgeninin dışında Türkiye'nin turizm ürünlerini çeşitlendirip, sezonu uzatması bakımından bu projenin üzerine ciddi şekilde eğiliyoruz. Bu yıl faaliyete geçirdiğimiz yeni ünitelerle birlikte toplam yatırım tutarımız 2 milyar lirayı aştı."
Projenin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğine işaret eden Tamince, 3 bin kişiye istihdam yarattıklarını, projenin tüm etaplarını hayata geçirdiklerinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını kaydetti.
Tamince, basın toplantısının ardından, gazetecilerle yeni sezon için faaliyete alınan 61 metre yüksekliğinde, saatte 115 kilometre hıza ulaşabilen Hyper Coastera binerek yeni oyun parklarının açılışını gerçekleştirdi.

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