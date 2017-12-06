Yeni pazarlama müdürü

Gıda sektöründe 15 yılı aşkın tecrübesi olan Can Akyol, Türkiye’nin en sevilen lezzetlerini geniş ürün gamında bir araya getiren Uludağ İçecek’te Pazarlama Müdürü olarak görevine başladı. Uludağ İçecek’ten önce Nestlé Türkiye Gıda A.Ş.’de satış ve pazarlama alanlarında perakende kanalı satış yöneticiliği, modern kanal satış yöneticiliği, ticari pazarlama müdürlüğü ve marka müdürlüğü gibi farklı sorumluluklar üstlenen Akyol, 2012 yılından bu yana da İçecekler Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmaktaydı.

İzmir Amerikan Koleji ve ardından Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Can Akyol, İngilizce ve Fransızca bilmektedir; evli ve bir çocuk babasıdır.





