Yeni peynirleri çıktı

Muratbey’in yeni eşsiz lezzetleri raflarda... Muratbey lezzet ailesine iki ürün daha kattı. Eşsiz tatlarıyla “Klasik Beyaz Peynir” ve “İzmir Tulumu” tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin yenilikçi peynir markası Muratbey’in yüksek standartlarda, en kaliteli sütlerden üreterek Türkiye pazarına sunduğu ürün ailesi, yeni peynir çeşitleri ile genişliyor.

Muratbey’in yeni ürünleri “Klasik Beyaz Peynir” ve “İzmir Tulumu” tüketicilerin beğenisine sunuldu. İki farklı gramajda sunulan lezzet dolu Klasik Beyaz Peynir, 300 ve 510 gramlık ambalajlarla raflarda yerini aldı. 510 gramlık üründe peynirin kolay saklanması ve tüketilebilmesi için 3 dilim olarak paketin içinde tek tek ambalajlandı.

İzmir Tulum Peyniri ise, lezzet düşkünlerinin vazgeçilmez peyniri olmakta iddialı. İzmir Tulum, içeriğindeki yoğun süt miktarı ve mevsimsel olarak kullanılan doğal koyun sütü ile peynirde klasik lezzetleri seven tüketicilerin damak tatlarına daha çok hitap etmeyi hedefliyor.

İyi süt iyi peynir

Muratbey peynirleri Avrupa Birliği standartlarıyla işletilen çiftliklerden en kaliteli sütler seçilerek üretiliyor. Üretim süreçlerinde gerçek tat ve kokusu korunan sütler, Muratbey tarafından eşsiz lezzetli peynirlere dönüştürülüyor. 300’ün üzerinde ürün çeşidi ile Muratbey; 35 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi ve günde 700 ton süt işleme kapasitesi ile Türkiye çapında 50 bini aşkın satış noktasına, dünya çapında 4 kıtaya ulaşıyor ve daha fazla sayıdaki insanın sağlıklı sütle üretilmiş sağlıklı ürünler tüketmesini sağlamayı amaçlıyor.