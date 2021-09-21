Yeni proje başladı

Güvenilir ve örnek alınan marka vizyonuyla çalışmalarını yürüten BOSS4 Gayrimenkul’ün, Esenyurt’ta hayata geçirdiği yeni projesi ‘Alya 4 Mevsim’de hafriyat çalışmaları başladı. Örnek dairesi ve satış ofisi de tamamlanan proje, eylül ayı sonu itibariyle lansmana çıkmaya hazırlanıyor.

Gayrimenkul sektörünün yenilikçi markalarından Akkuş Gayrimenkul’ün, Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul’ün hayata geçirmeye hazırlandığı projesi ‘Alya 4 Mevsim’de hafriyat çalışmaları başladı. Ön talep sürecinin devam ettiği, satış ofisi ve örnek dairenin ise tamamlandığı proje eylül ayında lansmana hazırlanıyor.

Şirketin bu yıl hayata geçireceği son projesi olan ‘Alya 4 Mevsim’, 11 katlı dört blokta toplam 217 daire ve altı ticari alandan oluşuyor. Daire tiplerinin; 1+1, 2+1 ve 3 +1 olarak planlandığı ‘Alya 4 Mevsim’ ile ilgili bilgi veren BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, inşaat çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Akkuş “Alya 4 Mevsim, kaliteli ve elit bir yaşam sunan bir proje. Tasarım, malzeme kalitesi, konsepti, dış cephe detayları projemizi diğer projelerden ayıran özellikler arasında yer alıyor. ‘Alya Dört Mevsim’ Esenyurt için iddialı bir proje olacak. Bugüne kadar hep Beylikdüzü ve çevresinde yatırımlar yaptık. Artık bu çevrenin dışına çıkarak farklı bölgelere de açılıyoruz. Bu kapsamda Levent’te inşaatı devam eden ‘Alya Teras’ın dışında, şimdi de Esenyurt’ta ‘Alya 4 Mevsim’ projemizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Yüksek kaliteli ve lüks dairelerden oluşan ‘Alya 4 Mevsim’, sosyal alanlarıyla da dikkat çekiyor. Lobi, kapalı havuz, spor salonu, etkinlik salonu, Türk hamamı, soyunma kabinleri, sauna ve buhar odasına yer verilen projede 157 araçlık kapalı otopark alanı da yer alıyor.

‘Alya 4 Mevsim’, Esenyurt’un merkezinde yer alan konumu ve geniş peyzajıyla bölgeye yeni bir yaşam anlayışı kazandırmaya hazırlanıyor. Şehrin kalabalığından uzak, ferah bir yaşam alanı yaratan proje, merkezi konumunun verdiği avantajının yanı sıra sosyal donatı alanlarıyla doğanın içinde bir sosyalleşme ortamı yaratıyor.

Akkuş Group hakkında:

1988 yılında kurulan Akkuş Group, tekstil, akaryakıt, eğitim, kimya ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 1993 yılında tekstil sektörüne adım atan grup, 2006 yılında kurduğu tekstil üretim tesisi ile sektörde hızlı bir büyüme gerçekleştirerek Türkiye’deki en büyük 500 şirket sıralamasına girmeyi başardı. Tekstil sektöründe elde ettiği bu başarı, grubun akaryakıt ve inşaat sektörlerine giriş yapmasını tetikledi. Mardin Organize Sanayi Bölgesi, Avcılar Ambarlı ve Güneşli de olmak üzere sahip olduğu üç tesisinde ürettiği tekstil ürünlerinin tümünü Avrupa’ya ihraç eden grup, bünyesinde bine yakın bir istihdam sağlıyor. Tekstil ve kimya sektörlerinde elde ettiği köklü tecrübesini, finansman gücüyle birleştirerek altı yıl önce Akkuş Gayrimenkul adıyla inşaat sektörüne adım atan grup, 2017 yılında Lübnanlı iş ortağı El Khatib Group ile kurduğu BOSS4 Gayrimenkul şirketi çatısı altında Alya markasıyla yeni projeler geliştiriyor.