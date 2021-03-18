Yeni ürünü tanıttı

Toplantının açılış konuşmalarını Mir Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve Erzurum Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ gerçekleştirdi. Toplantıda Dizayn Grup Üretim, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sedat Sözüdoğru ise grubun 2021 üretim, satış ve pazarlama hedeflerinin detaylarını katılımcılar ile paylaştı.

Türkiye çapındaki tüm bayilerinin ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda sektöre yön verecek olan ‘Elitepipe’ ürünü de tanıtıldı. İleri bir teknolojiye sahip olan ürün yüksek sıcaklıkta yüksek basınç dayanımı, sevkiyat kolaylığı, -40 derece soğukta kırılmama garantisi, kimyasallara karşı dayanıklılık, PPR gibi kaynak yapılabilme, esneklik ve kolay şekil alabilme, kolay montaj, işçilikten, ek parçadan ve zamandan tasarruf sağlayarak rakiplerinden açık ara öne çıkıyor. D”öşendikten sonra oluşan riskleri ortadan kaldırma ve fireleri önleme gibi birçok donanımsal özelliğe sahiptir. Sıhhi tesisatta devrim yaratacak olan ürün üstelik iki günlük tesisatı bir günde bitirebilme kolaylığı da sağlıyor. -40 derece soğukta kırılmama testini ise toplantıya katılan Kürşat Tüzmen’ de test ederek Elitepipe’ ın dayanıklılığını deneyimlemiştir.

Dizayn Grup, toplantıda yeni ürünü ‘Mir Hibrit Duvar’ı da sektör temsilcilerinin beğenisine sundu. %80 Enerji tasarrufu sunan ürün sıfır fosil yakıt kullanımı yapıyor. Gaz betona göre %40 daha hafif ve yüksek darbe dayanımı gösteren ürün 8,5 şiddetindeki depreme dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor. İnşaat sektörüne yeni bir ivme kazandıran ‘ Mir Hibrit Duvar’ 250 Metrekarelik bir villanın yapımını 1 hafta içerisinde tamamlanmasını sağlayarak işçilik ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Ayrıca günümüzde artan doğal afetlere karşı hızlı, pratik ve güvenilir çözüm sunan ‘Masif Ev’ projesini de toplantıda tanıtan Dizayn Grup bir çadır kurulumundan daha kısa sürede ev inşa ediyor. Deprem konutları yapımını 4 saate indirerek hızlı şekilde güven alanları oluşturuyor. Dikey mimariden yerine yatay mimari tercih edenler için de yeni bir alternatif oluşturan ‘Masif Ev’ minimal ve sürdürülebilir yaşam alanını sunan ‘Tiny House’ konseptinde de kullanış kolaylığı sunuyor.

Birçok yeni projesini toplantıda sektörün öncülerine tanıtan Dizayn Grup, 2021 yılında da imza attığı projeleriyle adından sıkça söz ettirerek sektöre yön vermeye devam edecek.