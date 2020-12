Yeni vegan ürünler

1985 yılından bu yana lezzetli ürünlerini Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ulaştıran Pınar Et, yenilikçi kimliği ve inovatif yaklaşımıyla yepyeni iki ürün piyasaya sundu. Vegan tarzı beslenmeyi tercih edenler için Pınar Falafel ve Pınar Veggie Bites, ihracat pazarlarında satışa başladı. Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “Yeni vegan ürünlerimiz Pınar Falafel ve Pınar Veggie Bites’ı ilk olarak Irak pazarına sunduk. Irak’tan sonra önümüzdeki aylarda Körfez ülkeleri, Azerbaycan, ABD ve Avrupa pazarlarına da sunacağız. Yeni ürünlerimiz, aralık ayında Türk tüketicilerimizle de buluşacak” dedi.

Türkiye’nin ilk özel girişim entegre et tesisi Pınar Et, sağlıklı ve yenilikçi ürünlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Tüketici alışkanlıklarını ve yükselen trendleri yakından inceleyen Pınar Et, ilk vegan ürünleri Pınar Falafel ve Pınar Veggie Bites’ı hazırladı. 1 yılı aşkın süredir devam eden AR-GE çalışmaları ışığında geliştirilen ürünler tüketicilerin beğenisine sunuldu. Mevsiminde toplanan ve dondurularak tazeliği korunan havuç, patates ve bezelyeden üretilen Pınar Veggie Bites ile Orta Doğu mutfağının baharat lezzetleri ve taze sebzelerle üretilen Pınar Falafel’in tüketiciler tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Sağlıklı yarınlar için…

Hayvansal protein içeren gıdalar konusundaki tecrübelerini, bitkisel ürünler pazarına da taşımayı planladıklarını belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “Pınar Kalite Standartları’ndan taviz vermeden en sağlıklı ve yenilikçi ürünleri tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Dünyada hızla yükselen sağlıklı yaşam ve bitkisel beslenme trendlerini yakından izliyor, yeni ürünlerimizle bu trendleri destekliyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için Pınar Falafel ve Pınar Veggie Bites ürün ailesine 2021 yılında bitki bazlı yeni ürünler eklemeyi amaçlıyoruz” dedi.

Kısa sürede dünyayla buluşacak

Zorlu şartlarda geçen 2020 yılında Pınar Et olarak 6 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını belirten Tunç Tuncer, “Yükselen tüketici taleplerini yakından izliyoruz. Hızla büyüyen bitkisel ürünler pazarının 2030 yılına kadar yaklaşık 20 kat büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bu çerçevede hazırladığımız ürünlerin ülkemizin yanı sıra yurt dışında da ilgi görmesini bekliyoruz” dedi.

Vegan ürünlerin Irak’ta tüketicilerle buluştuğunu belirten Tuncer, “Pınar Falafel ve Pınar Veggie Bites’ı Ocak ayında Körfez ülkeleri ve Azerbaycan’da, sonrasında ise ABD’de satışa sunmaya hazırlanıyoruz.. Bu sayede, Türkiye ekonomisine de katkıda bulunmak istiyoruz. Pınar Falafel’i Aralık ayı itibariyle Türk tüketicilerimizin de beğenisine sunacağımızı ve bu kategorideki yeni ürün geliştirme çalışmalarımızı hızlandırdığımızı belirtmek isterim” ifadesini kullandı.