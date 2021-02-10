Yeni yatırımlara bakacak

Trendyol Grup, liderlik ekibini güçlendiriyor. Finans sektöründe yurtdışı ve yurtiçi birçok üst düzey görev üstlenen Çağlayan Çetin, Trendyol Grup’a Başkan olarak atandı. Çetin, Grubun yeni yatırımlar, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejisinden sorumlu olacak.

Trendyol Grup, liderlik ekibini yeni katılımlarla güçlendiriyor. Finans sektöründe yurtdışı ve yurtiçinde birçok üst düzey görev üstlenen Çağlayan Çetin, Trendyol Grup’a Başkan olarak atandı. Londra merkezli ilk Türk yatırım bankası Dome Group’un kurucu ortağı Çağlayan Çetin, daha önce de Goldman Sachs Türkiye Başkanlığı ve Deutsche Bank Avrupa Eşbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Trendyol Grup’taki yeni görevine 10 Şubat itibarıyla başlayacak olan Çetin, Grubun yeni yatırımlar, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejisinden sorumlu olacak.

Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Trendyol Grup olarak, uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda liderlik ekibimizi de güçlendiriyoruz. Çağlayan Çetin’in aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Çetin, deneyimleri ve vizyonuyla Grubun yurtiçi ve yurtdışındaki stratejik büyümesini destekleyecektir” dedi.

Çağlayan Çetin de yeni görevine ilişkin olarak “Trendyol Grup, 19,3 milyon aktif müşterisi ve ekonomimize yaptığı 1,1 milyon kişilik istihdam katkısıyla Türkiye’nin teknoloji alanında en büyük başarı hikayelerindendir. Sayıları 100 bini aşan işletme ve 1,1 milyon bireysel satıcımız ile birlikte hedefimiz ülkemize yaptığımız pozitif etkiyi artırmak ve Trendyol’u Avrupa pazarının lider e-ticaret platformlarından biri haline getirmektir. Trendyol Grup’un orta ve uzun vadeli büyümesine katkı sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.