Yeni yılda yeni yatırım

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Ankara-Polatlı Düzcam Fabrikası’nda yapacağı yeni fırın yatırımıyla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, yeni yılda da yatırımlarına hızla devam ediyor.

Şişecam Topluluğu yaklaşık 480 milyon TL’lik bir yatırımla Ankara Polatlı Düzcam Fabrikası’nda 220 bin ton/yıl kapasiteli yeni bir fırın yatırımını hayata geçirecek. Yeni yatırım Şişecam Topluluğu bünyesindeki Trakya Cam Sanayii AŞ tarafından gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, bugün 22 bine yakın çalışanı, 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir topluluk olduklarını belirterek, “Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisiyiz. Ayrıca düzcamda Avrupa’nın bir numarasıyız. Krom kimyasallarında dünya lideri olmamızın yanı sıra dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kırman, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 82 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Şişecam Topluluğu olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçen yıl açıkladığımız Mersin ve Eskişehir’deki cam ambalaj ve Balıkesir’deki cam elyaf yatırımlarının ardından yeni yılda da Ankara Polatlı’daki düzcam yatırım kararını açıklamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Türkiye pazarındaki potansiyel talep doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımla Polatlı Düzcam Fabrikası’nda ikinci fırını devreye alacağız. Böylece Türkiye’deki düzcam üretim kapasitemiz yıllık 1,9 milyon tona ulaşacak.”

Yeni fırın yatırımıyla Ankara Polatlı Düzcam Fabrikası’nın yıllık üretim kapasitesinin 520 bin tona çıkacağını belirten Kırman, “Ankara Polatlı’daki yeni fırın yatırımı düzcamda üretim çeşitliliğimizi artıracak. Ayrıca yeni bir kaplamalı cam yatırımımız da Bursa Yenişehir Düzcam Fabrikası’nda bu yıl devreye girecek. Mevcut kaplamalı cam kapasitemize ek olacak bu yatırım sayesinde Türkiye yüksek katma değerli cam üretim merkezimiz olacak. Bugün pazara sunduğumuz kaplamalı cam ürünlerimiz yazın güneş ısısı girişini kontrol ederek, kışın ise ısıyı içeride tutarak, binalarda önemli oranlarda enerji tasarruf sağlamaktadır. Yatırımlarımız tamamlandığında pazara daha geniş bir yelpazede, yazın güneş ısısı girişini kontrol eden, kışın ise ısıyı içeride tutan ‘akıllı’ cam ürünleri sunuyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.