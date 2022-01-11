Yeni yönetim seçildi

MMA Türkiye, Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu kadrosu; yönetim kurulu üyelerinin oylaması ile 16 Aralık 2021’de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında belirlendi.

2020'nin başından itibaren MMA Türkiye'nin dernekleşmesi, kurumsallaşması ve bilinirliği anlamında öncülüğü ile yeri doldurulamaz katkılarda bulunan Kurucu Başkan Sayin Ahmet Pura’ya teşekkür edilerek başlanan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görevinden ayrılan Sayın Ahmet Pura ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığından ayrılan Sayın Handem Çelenkler’in yerine yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları, Sayman ve Genel Sekreter belirlendi. Oybirliği ile; Yönetim Kurulu Başkanlığına Pepsico Dijital Grup Müdürü Didem Namver, Başkan Yardımcılığına Kantar Medya Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Tolon ve Yapı Kredi Marka Yönetimi Direktörü Özge Bakırçalı, saymanlığa Unilever Dondurma Kategorisi Pazarlama Direktörü Eser Lapanta, Genel Sekreterlik görevine ise Baysal Sezgin Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Özlem Baysal Sezgin seçildi. 2023’te yapılacak olan genel kurula kadar belirlenen yönetim kadrosu görev yapmaya devam edecek.

MMA Türkiye Yürütme Kurullarına Yeni Çalıştaylar Eklendi

2020’den bu yana Yönetim Kurulu Üyeleri ve ekiplerinin pazarlama konusundaki uzmanlık alanlarında gönüllü destekleriyle aktif çalışmaların hayata geçirildiği MMA Türkiye yürütme kurullarına ilaveten yeni çalıştaylar eklendi.

Etkinlik ve SMARTIES Ödül Töreni düzenleme, pazarlama sektörünün güncel konularında verimli kaynaklar sunma, eğitim, sektörel araştırma raporları ortaya koyma, global pazarlama trendleri takibi gibi konularda sektöre ışık tutan ve başarılı çalışmalarıyla faaliyet gösteren Zehra Öney Başkanlığında AI & İnovasyon Yürütme Kurulu, Gürhan Çam Başkanlığında Dijital Okuryazar Türkiye (DOT) Yürütme Kurulu, Levent Kasapoğlu başkanlığında Eğitim Yürütme Kurulu, Serdar Çelik ve Erdem Tolon başkanlığında Araştırma Yürütme Kurulu, Özge Bakırçalı başkanlığında Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Yürütme kurulu, Özlem Baysal Sezgin başkanlığında Hukuk Yürütme Kurulu’na ek olarak; Eser Lapanta başkanlığında DMP Çalıştayı, [ND{1] , Emir Sanlı başkanlığında Audio Çalıştayı ve Levent Kasapoğlu başkanlığında Gaming Çalıştayının yanı sıra dört sektör derneğini aynı platformda buluşturan oluşum DPİP(Dijital Pazarlama İletişimi Platformu) öncülüğünde Ad Fraud Alt Çalışma Grubu kuruldu. [ND{2]

MMA

MMA Global 50 ülkede 1.000’e yakın kurumsal üyesi ile faaliyet gösteren global bir endüstri girişimidir. Mobilin, iş dünyasının geleceğini tanımlayacağını vurgulamak amacıyla “Geleceği Şekillendirmek” MMA’nın ana odak alanı olmuştur.

MMA, İstanbul’da ve Dünyanın çeşitli şehirlerinde düzenlenen Forum etkinlikleriyle pazardaki oyuncuları bir araya getirip mobilin nerede olduğu ve nereye gittiği konusundaki vizyonunu paylaşırken, “The Smarties” ödülleriyle tüm dünyadaki “Mobil” alanda başarılı projeleri ödüllendirmeye çalışır.

MMA Türkiye her yıl gerçekleştirdiği araştırma ve anketlerle pazarın büyüklüğü, farklı formatlardaki mobil reklamların, marka algısı ve bilinirliğine katkıları veya sektör uzmanlarının mobil pazarın durumu hakkındaki görüş ve öngörüleriyle ilgili sektöre çok değerli bilgiler sağlamaktadır.

​Bunların yanı sıra, MMA TR, Türkiye’de oluşum mutabakatına varılmış Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nun da Reklam Verenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve IAB ile 4 kurucu üyesinden biridir.

MMA TR; bünyesinde marka, ajans, yayıncı ve teknoloji sağlayıcılar gibi farklı disiplinlerden ve sektörlerden oluşan 40’ı aşkın üye bulundurmaktadır.