Yeniden başkan oldu

TÜGİAD Ege Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısı SwissOtel Büyük Efes İzmir’de yapıldı. Mevcut başkan Melih Sebastien Durmuş’un tek liste olarak katıldığı ve oybirliği ile tekrar başkan seçildiği genel kurul toplantısının divan başkanlığını TÜGİAD Ege Şubesi Onursal Üyesi Serdar Gökhan Arıkan yaparken, katip üyeler ise yine TÜGİAD Ege Şubesi Onursal Üyeleri Nihat Baç ve Hüseyin Canpolat oldu.

TÜGİAD Ege Şubesi Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan TÜGİAD Ege Şube Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, TÜGİAD Ege Şubesi üyelerinin teveccühü ile tekrar başkanlık görevine getirilmesinden dolayı tüm genel kurul üyelerine teşekkür etti. Pandemi nedeniyle altı ay gecikmeli genel kurulu yapabildiklerini söyleyen Durmuş, “Yine de bu genel kurulu yapabilmekten dolayı mutluyuz. Sizlerin güvenine layık olmaya devam edeceğim” dedi.

TÜGİAD’ın, temellerinin 1986 yılında atıldığını ve geçmiş 35 yılına, sayısız başarıyı ve ilkleri sığdırdığını söyleyen Durmuş, “TÜGİAD sektörünün önde gelen yöneticilerini, girişimcilerini ve profesyonellerini bir araya getirmiş, genç iş dünyasının sesi olmuş, ülkesine değer katan ve ülkesini uluslararası arenada temsil eden öncü bir sivil toplum kuruluşudur” diye konuştu.

“Hedefe yürümeye devam edeceğiz”

14 aylık görev süresi içerisinde birçok protokol ziyareti, üye iş yeri ziyaretleri, yönetim kurulu toplantıları, happy hour etkinlikleri, yardım kampanyaları ve çok kıymetli konuşmacıların olduğu birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayan Durmuş, “Yeni dönemde de tüm bu faaliyetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Hedefim bizden sonra gelen yöneticilere daha güçlü bir TÜGİAD Ege Şubesi devretmek” dedi.

Yeni dönemde üç başlığa önem vereceklerini belirten Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni dönemde 3 önemli hedefi gerçekleştirmek için çalışacağız. Birincisi üye sayısını artırmak ve üyeler arası iletişimi ve ticareti geliştirmek için çalışacağız, ikincisi derneğimizi mali anlamda güçlendirmek ve 8. dönem yönetim kuruluna borçsuz ve mevduatı olan bir durumda bırakmak için çalışacağız, son olarak da bölgemizde ses getiren etkinlikler yapmak için çalışacağız. Güveniniz için teşekkür ediyorum”

Konuşmaların ardından TÜGİAD Ege Şubesi’ne katılan yeni üyeler genel kurulda tanıtılarak birer katılım plaketi verildi.

Yeni ve dinamik yönetim

TÜGİAD Ege Şubesi’nin yeni yönetimi ve denetleme kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Melih Sebastien Durmuş, Engin Korkmaz, Mustafa Yenice, Gürkan Üstünkar, Artun Şeber, Erkan Kahya, Sefa Şahin, Hüseyin Yılmaz, Serap Köprülü Ayar,Murat Erikoğlu, Eray Şohoğlu, Yankı Minareci, Ömer Erdemir, Halil Duran, Aysu Bilgin Çeçen, Osman Murat Ayaydın, Derya Akçakaya, Alparslan Bektaş, Bilgehan Salih Narlı, Semih Durmuş, Baki Gökşen Demirel, Taner Akçınar, Murat Yazıcılar, Eren Çağlar Niron.