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Yeniden başkan seçildi

- Bendevi Palandöken, yeniden oda başkanlığına seçildi

Yeniden başkan seçildi

ANKARA (AA) - Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasının başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi.
Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın 26. Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirildi.
Genel Kurul'da mevcut Başkan Bendevi Palandöken ve Bahadır Koç yarıştı.
Seçimlerde kayıtlı 3 bin 812 üyeden bin 553'ü oy kullandı. 13 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Palandöken 837 oy aldı, Koç ise 703 oyda kaldı.
Bendevi Palandöken, yeniden başkanlığa seçilirken odanın yönetim kurulu asil üyeleri, Palandöken, Yaşar Karaduman, Nazım Erdoğdu, İlhami Keleş, Namık Sölpükler, Vahit Oğuz, Alpaslan Aydın, Ali Birdal, Derya Işıklı, İbrahim Açarı ve Hüseyin Kara'dan oluştu.

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SeçimGenel KurulBendevi PalandökenAnkara Bakkallar Ve Bayiler Esnaf Odası
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