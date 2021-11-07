Yeniden başkan seçildi

Promosyon ve matbaa sektörü firmalarını biraya getiren PROMASİAD'ın Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da ihracat ve sektörün hadefleri paylaşıldı ve PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz yeniden başkanlığa seçildi.

Heyecanlı geçen Genel Kurul'da 2019 yılında kurulan derneğin promosyon ürünleri sektörü ve matbaa-basım sanayii için ortak bir çalışma zemini oluşturarak, her iki sektörde dayanışma ve birlikte çalışma kültürünü inşa etmek amacıyla çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı.

Gorrion Hotel Bosphorus Kongre Salon’unda gerçekleşen PROMASİAD 2.Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu da belirlendi. Genel Kurul'da Divan Başkanlığını Hikmet Baydar üstlendi. Baydar, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Israfil Kuralay'a toplantıya katılımı için ve sektöre bugüne kadar verdiği destek için teşekkür etti.

Başkanlığa yeniden seçilen Ömer Karadeniz, "Yeni çalışma döneminde, promosyon ve basım sanayi sektörü için çalışmaya; üyelerimiz, işletmelerimiz ve ülkemiz için katma değer üretmeye devam edeceğiz. Bana oyları ile görev veren Genel Kurulu çok teşekkür ediyorum" dedi.