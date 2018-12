Yerli ve milli üretim Aroma, % 100 yerli ve milli üretimle 50 yıldır, Türkiye’nin meyve suyu sektöründeki gururu olmaya devam ediyor.



Meyve suyu sektörünün öncü ismi Aroma, % 100 yerli ve milli sermayesi ile Türkiye’nin son 50 yılına damga vuran markaların başında geliyor. Aroma, değişmeyen kalite politikası, sağlıklı, güvenli ve lezzetli ürünleri, geleneksel aynı zamanda yenilikçi tutumuyla yurt içinde ve yurt dışında her geçen büyüyen ve gelişen bir firma olarak hizmet veriyor.



Aroma için Türkiye’nin en taze meyve bahçelerinin ürünleri seçiliyor. Bu sayede Türkiye genelinde 50-60 bin aileye iş olanağı sağlanıyor.



Yüzde 100 yerli sermayeli şirket olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 50 yılına tanıklık ekmekten onur duyduklarını vurgulayan Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, “Birçok ülkeye yapılan ihracatlar, dünya pazarında olmamız hem Bursa hem Türkiye adına bizi gururlandırıyor. Bir şirketin yarım asrı devirmesi sıkça rastlanan bir durum değildir. Ayrıca Aroma, kapasitesini ve kendisini yenileyebilen bir markadır. Aroma, gelenekselleşmiş yapısının yanında yenilikçi yönüyle her zaman dönüşebilen bir şirket” dedi.



Bursa’nın kimliğini yansıtıyor



Yerel markaların, ait oldukları bölgenin kimliğinin yansıttığının altını çizen Duruk, bu konuda da “Bursa’nın yarım yüzyıllık markası Aroma, Bursa’nın ve Türkiye’nin adını 52 ülkede dünyaya tanıtıyor. Aroma, Bursa için katma değer demek. Üretimi, sağladığı istihdam, ihracat hacmiyle Bursa’nın temeli sağlam markalarından Aroma, 1991’de başlayan yatırım hamlesi ile yılda 120 bin ton meyve işleyen, Türkiye’nin önde gelen meyve suyu dolum tesislerinden biridir. Kurulduğu ilk günden bu yana birçok yeniliğe imza atan Aroma, bir Bursa markası olarak Türkiye’de meyve suyu pazarının gelişimine önemli katkılarda bulundu. Dünya markası olma yolunda ilerleyen, bunu yaparken doğduğu topraklarda tarım ve sanayinin gelişmesi için projeler üreten, kentin ekonomik ve sosyal hayatında hep sesini yükselten Aroma, Bursa’nın gurur kaynağıdır” şeklinde açıklamada bulundu.



Aroma Hakkında:



Bursa’da doğup dünyaya yayılan Aroma’nın marka serüveni 1968 yılında Gürsu’daki fabrikada başladı. 67 bin metrekarelik fabrikada yarım asırdır bugüne kadar milyonlarca adet meyve suyu üretildi. Türkiye’nin en yeni tatları ve sağlıklı ürünleri bu fabrikada üretildi. Yıllık 125 bin ton meyve işleme kapasitesine sahip olan bu tesisten çıkan ürünler, dünden bugüne Aroma tutkunlarını hiç yalnız bırakmadı.



Meyve suyu sektörünün gelişimine öncülük eden Aroma büyüdü, yenilendi, her zaman en taze meyveleri sağlıklı bir şekilde tüketiciyle buluşturdu. Türkiye, %100 doğal meyve suyunu Aroma’yla tanıdı ve 9 vitaminli karışık meyve nektarı ilk kez Aroma tarafından üretildi. Her damak tadına ve zevke hitap eden Aroma; %100 meyve suyu üretiminin yanı sıra ürün portföyüne nektar, gazlı içecekler, aromalı içecekler ve limonatayı da ekledi. Türkiye’nin öncü markası Aroma, global bir marka yolunda hızla ilerliyor. Bugün Almanya’dan Fildişi Sahilleri’ne, Danimarka’dan ABD’ye, Avustralya’dan Türkmenistan’a, Çin’den Moğolistan’a kadar tam 52 ülkede Aroma içiliyor.