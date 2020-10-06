Yılın brokeri seçildiler

Dünya çapında 4 bin 500 çalışanı olan Howden Group, Covid-19 salgını nedeniyle küresel finans ve ticaret sisteminin dengelerinin alt üst olduğu bir yılda geliştirdiği yenilikçi ürünlerle dünyanın en prestijli sektör ödüllerine damgasını vuruyor. Şirket, Insurance Insider’ın düzenlediği yarışmada ‘Yılın Broker’ı ödülünü aldı. Bu başarı Insurance Insider tarafından yılın brokeri olmakla sınırlı kalmadı. Howden TMEA, dünyada sigorta sektörünün ‘Oscar’ı olarak bilinen Ortadoğu Sigorta Endüstrisi Ödülleri’nde (MIIA) ‘Yılın Broker’ı olarak bu yıl üçüncü kez, yarışmaya bu yıl ilk kez eklenen ‘Yılın Eğitim ve Öğretim Girişimi’ kategorilerinde de ilk üç finalist arasında yer aldı. Kazananlar 22 Kasım’da Dubai’de düzenlenecek ödül töreni ile ilan edilecek. Orta Doğu Sigorta Endüstrisi Ödülleri, 2014 yılından bu yana sigorta sektöründe mükemmelliği yakalamak, standartları yükseltmek ve profesyonellik olgusunu daha yukarıya çekmek amacıyla düzenleniyor.

BU BAŞARIYI ‘ÖNCE İNSAN’ TEMELLİ VİZYONUMUZA BORÇLUYUZ

Howden TMEA CEO’su Atınç Yılmaz; “Grup olarak Insurance Insider tarafından ‘Yılın Broker’ı ödülüne layık görüldük. Buna ek olarak bölgemizde de yüzlerce finalist arasından iki kritik kategoride ilk üçte finalist olarak yer alıyoruz. Bu yıl ilk kez eklenen bir kategori olan ‘Yılın Eğitim ve Öğretim Girişimi’ kategorisinde de finalist seçildik. Grubumuzdaki tüm çabalarımızın ‘sürdürülebilirlik’ anlamında takdiri sayılabilecek bir durumdayız. Bu gerçekten de en önemli varlığımız olan çalışanlarımız için ‘Önce İnsan’ değerimize önem vermemizin açık bir göstergesi. Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın dengelerinin alt üst olduğu bir dönemde böylesi başarılara imza atmak gurur verici. Sektörde en üst sıralarda yer almamızı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize en içten teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerini kullandı.