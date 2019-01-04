Yılın ilk açılışını yaptı Tavuk Dünyası 2019’a, zengin menüsünde yer alan ödüllü ve özel lezzetlerini sunmak üzere Bağcılar Meydan’da açtığı yepyeni restoranıyla ‘merhaba’ dedi.





2019’un ‘ilk yeni restoranı’ olarak hizmete giren bu yeni şubesiyle birlikte

Tavuk Dünyası, sadece İstanbul’da hizmet veren restoranlarının

sayısını da 66’ya taşıdı.



Ödüllü leziz tavuklarını, enfes makarna ve taptaze Akdeniz salatası ile birlikte kocaman doyurucu tabaklarda, ulaşılabilir fiyatlarla ve konforlu bir restoran atmosferinde konuklarına sunan Tavuk Dünyası yeni seneyi, 2019’un ilk yatırımı olarak Bağcılar’da kapılarını konuklarına açan restoranıyla karşıladı.



Semtin en sosyal yerlerinden olan Bağcılar Meydan üzerinde hizmete başlayan bu yeni restoranıyla birlikte Tavuk Dünyası, AVM’ler dışında cadde şubeleri olarak hizmet veren restoranlarına da bir yenisini eklemiş oldu.



Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, 2019’un ilk yatırımı olarak hizmete başlayan restoranlarıyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin doğusundan batısına kadar farklı onlarca şehirde, 2018 yılı boyunca, hatta senenin son günü de dahil olmak üzere; yatırımlarımızı kesintisiz şekilde sürdürdük. Bu çalışmalarımızla lezzet noktaları haritamız yıl sonu itibarıyla 43 şehirde 177 restoran olarak şekillendi. 2019’a ise yepyeni yatırım hedefleri ve yılın hemen ilk günlerinde İstanbul’da açtığımız bu cadde restoranımızla ‘merhaba’ demenin heyecanını yaşıyoruz. Bağcılar Meydan’da kapılarını açarak misafirlerini ağırlamaya başlayan bu restoranımızla İstanbul’daki cadde şubelerimizin sayısını ise 11’e çıkardık. Yepyeni açılışlarımızla 2019’da da yine adımızı sıkça duyuracak ve çok daha fazla sayıda konuğumuzu ödüllü lezzetlerimizle buluşturacağız.”



Tavuk Dünyası hizmete giren bu yeni restoranıyla birlikte ise İstanbul’da toplam 66 şubeye ulaşmış oldu.



Farklı lezzetler, lezzetleri taçlandıran ödüller



Benzersiz lezzetlerin peşinde, sürekli yeni keşifler yaparak birbirinden enfes tarifler geliştiren Tavuk Dünyası, menülerini dünyanın farklı mutfaklarından aldığı ilham ile kendi AR-GE mutfağında, baş şefin liderliğinde, özgün marinasyon yöntemi ve dünya lezzetlerini taşıyan gizli reçetelerle hazırlıyor.



Tavuk Dünyası, tüm ürün çeşitlerinde taze sebze ve baharat kullanarak konserve ve şoklanmış ürünlere yer vermiyor. Ürünlerinde trans yağ oluşumuna meydan vermeden tüm menüler, sağlıklı pişirme teknikleriyle hazırlanıyor. Her yeni sipariş için kişiye özel temiz bir tava kullanan Tavuk Dünyası, bu mükemmeliyetçi yaklaşımı ile kaliteden ödün vermiyor.



Türk damak tadına uygun menülerinde leziz tavuk, enfes soslu makarna ve taptaze Akdeniz salatasını birlikte sunan Tavuk Dünyası, restoranlarında misafirlerini lezzet ve kaliteli yaklaşımıyla ağırlıyor.



Tavuk Dünyası pazara girdiğinden bu yana, dünyaca ünlü bağımsız birçok kuruluş tarafından kalite, lezzet ve en çok tercih edilen marka kategorilerinde çeşitli ödüllere de layık bulundu. Tavuk Dünyası’nın en sevilen ürünleri ‘Kekiklim’, ‘Şefin Tavası’ ve ‘Közlüce’ Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü’nün (iTQi) 2018 yılı organizasyonu değerlendirmelerinde de 3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü.



3 yıldır arka arkaya 3 farklı jüri heyeti tarafından ‘3 Yıldızlı Üstün Lezzet Ödülü’ne layık bulunan Şefin Tavası ve Kekiklim’in elde ettiği bu kesintisiz başarı, Tavuk Dünyası’na aynı zamanda ‘Kristal Lezzet Ödülleri’ni de (Crystal Taste Award) kazandırdı.