Yine aşkla bağlandık

OPET, Mediacat Dergisi’nin Ipsos Araştırma Şirketi işbirliği ile gerçekleştirdiği Lovemarks (Aşkla Bağlanılan Markalar) araştırmasında, bir kez daha “Türkiye'nin Aşkla Bağlandığı Akaryakıt Markası” seçildi. Brand Week İstanbul kapsamında düzenlenen törende ödül Media Cat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan ve Ipsos Marka Sağlığı Takibi ve Sosyal Dinleme Analizleri Hizmet Birimleri Yöneticisi Özlem Sönmezyalçın tarafından OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca’ya takdim edildi. Ipsos tarafından 10 farklı kategoride yapılan “Lovemarks” araştırması, bilgisayar destekli telefon görüşmesi tekniği kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu yıl 14’üncü kez düzenlenen araştırmada, markaların zihin payı, duygusal yakınlık derecesi, beklenti ve ihtiyaçları karşılama düzeyi ile asla bırakılamayacak kadar sevilip sevilmediği ölçüldü. “Aklınıza ilk gelen markayı söyler misiniz?” sorusuna verilen cevaplar arasında akaryakıt kategorisinde OPET ön plana çıktı. OPET, “Bu markayı kendinize ne derece yakın hissediyorsunuz?”, “Bu marka beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı ne derece karşılıyor?”, “Bu marka ‘en sevdiğim, asla vazgeçemeyeceğim bir markadır’ ifadesine ne derece katılıyorsunuz” sorularında en yüksek puanı alan marka oldu. OPET, araştırma kapsamında akaryakıt sektörünün ölçümlenmeye başlamasından bu yana aralıksız 6’ncı kez aşkla bağlanılan marka seçildi.

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “OPET olarak içinde bulunduğumuz toplum ve müşterilerimizle kurduğumuz ilişkiye büyük önem veriyoruz. İstasyonlarımızdaki yüksek kaliteli ürünlerimiz ve fark yaratan uygulamalarımızla en üstün hizmeti sunmaya odaklanıyoruz. İstasyonlarımızı, yolculuk sırasında her türlü ihtiyacın kolay, kaliteli ve sorunsuz bir şekilde giderilebileceği uğrak noktaları haline getiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi ise işimizin bir parçası olarak görüyor, aynı mükemmeliyetçi yaklaşım ve özveri ile toplumsal kalkınmayı hedefliyoruz.”

“PANDEMİDE TÜKETİCİMİZİ GÜVENDE HİSSETTİRECEK HİZMETLERE ODAKLANDIK”

Akaryakıt dağıtım sektöründe tüketicinin ilk tercihi olma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Ağca, OPET olarak çalışanları, müşterileri, bayileri, tedarikçi ve tüm paydaşları için için artı değer yaratmaya odaklandıklarını belirtti. Ağca, “Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarla pandemi döneminde de fark yarattık ve öncelikle tüketicimizi güvende hissettirecek hizmetlere odaklandık. Pandemi önlemlerini eksiksiz uygulayan marka anlayışımız, geçmişten gelen ve insan sağlığına, hijyene önem veren hizmet kalitemiz ile öne çıkıyoruz. Temiz Tuvalet Kampanyası ile başlayan hijyen ve temizlik anlayışımızın önemi salgın döneminde daha iyi anlaşıldı. Pandemi gölgesinde geçen dönemde dijitalleşme yatırımlarımızın olumlu sonuçlarını da deneyimledik. Yenilenen OPET Mobil Uygulama”mıza sektörde bir ilk olan ‘Dijital Cüzdan’ın yanı sıra ‘QR Kod’ ve ‘Plakaya Puan Kazandırma’ hizmetleri ekleyerek, temassız ödeme seçeneklerimizi artırdık. Yandex navigasyon ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde de araçtan inmeden ödeme yapabilme alternatifini tüketicimizin hizmetine sunduk. Bizim için en büyük başarı, müşterimizin kalbini kazanmak, onlarla bağ kurabilmek… ‘Lovemark’ olarak kalplerde bir kez daha yer edinmekten gurur duyuyoruz. Müşteri odaklı iş stratejimizle değer yaratmayı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz ve ‘OPET’se Fark Eder’ söylemimize uygun olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Lovemarks Türkiye 2021 Araştırması Hakkında

Lovemark Türkiye Araştırması, Mediacat önderliğinde Ipsos tarafından bilgisayar destekli telefon görüşmeleri tekniği (CATI) ile gerçekleştiriliyor. MediaCat Lovemark Araştırması ile Türkiye’de rekabetin ve iletişim faaliyetlerinin yoğun olduğu veya merak konusu olan belirli kategorilerde hangi markanın «Lovemark» olduğunu tespit etmek amaçlanıyor. Kategoriler, her yılın başında Mediacat önderliğinde tarafların görüşleriyle belirleniyor. Sonuçlarda mevsimsellik etkisini azaltmak üzere araştırmanın veri toplama periyodu geniş tutuluyor. Türkiye temsili çalışmada, 15-55 yaş arası %50 kadın ve %50 erkek ile görüşüldü. Doğrudan tek bir soru kullanmak yerine markalar birkaç soru ile ele alınarak her bir sorunun belirli ağırlıklar kullanılarak hesaplaması yapıldı. Ağırlıkların ve Lovemark metriğinin belirlenmesinde Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) yaklaşımı kullanıldı.