Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kütahya Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursaspor Basketbol fenerbahçe
Yine bir ilk
Bir yenilik daha yaptı
Akü kışa hazır mı?
Akü kışa hazır mı?
Ordu turizme yöneldi
Ordu Turizme Yöneldi
Yine yenilik yaptı
Yine yenilik yaptı
Yılın markası oldu
Yılın markası oldu

Yine bir ilk

Türkiye'de dünyada teknoloji konusunda önderlikleri ile bilinen Garanti BBVA yeni bir uygulamaya daha imza attı. Banka veya kredi kartı olmayan ya da kartının parolasını unutan kullanıcılar bu özellik sayesinde yeni parola alıp Garanti BBVA Mobil’e kolayca giriş yapabilecek.

Yine bir ilk

Teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek hizmetlerine entegre eden Garanti BBVA, Mobil uygulaması üzerinden banka kartı olmayan müşterilerine yeni kimlik kartıyla dijital kanallara giriş parolası alma imkânı sunuyor. NFC (Yakın Alan İletişimi) özellikli telefonu bulunan kullanıcılar bundan böyle Garanti BBVA Mobil'deki “Yeni Kimlik Bilgileri ile Parola Al” adımından kolayca parola alabilecek. Garanti BBVA pandemi sürecinin başında da, banka kartı olmayan müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına, şubeye gitmeden parola alabilmeleri için mobil uygulaması üzerinden video ile görüşme hizmetini sunmuştu. NFC teknolojisine sahip telefonu bulunan kullanıcılar ise artık görüntülü görüşmeye dahi ihtiyaç duymadan parola alabiliyor.

Banka veya kredi kartı olmayan ya da kartının parolasını unutan kullanıcılar bu özellik sayesinde yeni parola alıp Garanti BBVA Mobil’e kolayca giriş yapabilecek. Telefonu NFC destekli olan kullanıcılar yeni kimlik kartlarını telefona okutarak; telefonunda bu özellik bulunmayan kullanıcılar ise telefonun kamerasından yeni kimliğini okutup, kimlik doğrulaması için müşteri temsilcisiyle kısa bir görüntülü görüşme yaparak dijital kanallara giriş parolasını oluşturabilecek. Bu sayede, çağrı merkezini aramadan ya da şubeye gitmeye gerek kalmadan parolasını oluşturan kullanıcılar Garanti BBVA Mobil’den sunulan tüm ürün ve hizmetlere kolayca erişebilecek. Bu yeni uygulamayla Garanti BBVA’nın dijital hizmetlerinden yararlanmayan müşteriler de anında Mobil uygulamayı kullanmaya başlayabilecek.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVAMüşterileri Yeni Kimlik KartıylaMobilden Parola Alabiliyorşubeye Gitmeden
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.