Yine bir ilke imza attı

Teknolojik üstünlüğü, AR-GE ve inovasyona verdiği önemle iklimlendirme sektörünün standartlarını belirleyen Daikin, çevre dostu ürünleriyle de sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Daikin, Türkiye’nin çevre dostu yeni nesil R32 soğutucu akışkanıyla çalışan ilk VRV ürününü bir lansmanla sektörle buluşturdu. Dijital olarak gerçekleştirilen lansmanda açıklamalarda bulunarak 53 milyon dolarlık yeni bir yatırımı da müjdeleyen Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Sürdürülebilirlik konusunda çıtayı yükselten çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Buluşları, teknolojik üstünlüğü ve çevreciliği ile iklimlendirme sektörüne öncülük eden Daikin, “Birlikte sürdürülebilir bir gelecek yaratma’ temasını hayata geçirmeye devam ediyor. 150 ülkede aktif olan Daikin, halen 313 iştirak ve toplam 80 bin 369 çalışanıyla küresel bazda dev bir yapıyı temsil ediyor. İnovatif çalışmalarıyla her fırsatta çevreci bir duruş sergileyen şirket, misyonu gereği, inovasyon ve teknolojileri kullanarak soluduğumuz hava ve yaşadığımız hayatın kalitesini yükseltmek için yoğun çalışmalar yapıyor. 2050 yılında global klima talebinin mevcut seviyelerin üç katından fazlasına çıkması bekleniyor. Buna ek olarak COVID-19 salgınının etkisiyle hava kalitesi, havalandırma ve hava temizleme gibi konulara olan ilgi daha da arttı. Daikin artan ihtiyaçlara hem niceliksel hem de niteliksel olarak yanıt verirken, sosyal misyonunun dünyaya güvenli ve sağlıklı hava ortamları sağlamak ve küresel ısınmanın etkilerini mümkün olan en üst düzeyde azaltmak olduğunun altını çiziyor.

Daikin, 2018 yılında oluşturduğu Çevre Vizyonu 2050 ile 2050 yılında sera gazı emisyonlarını net sıfıra düşürme hedefi koydu. Bu kapsamda spesifik hedefler ve tedbirlerle ilerleyen Daikin, ürettiği cihazlarla da bu amacı destekliyor. Dünyada Daikin’in sattığı konut tipi klimaların yüzde 97’si çevre dostu ürünlerden oluşuyor. Ürünlerin kullanımından oluşan emisyonlar 2005 yılına göre yüzde 70 azalmış durumda. Üretimde de karbon emisyonlarını 2005 mali yılına göre yüzde 76 azaltan Daikin, üretimden satışa, lojistikten servise kadar net sıfır emisyon hedefiyle hareket ediyor. Daikin, bu hedefin ve vizyonun bir meyvesi olarak 9 Temmuz 2021 tarihinde Daikin Türkiye üretim tesislerinde yapılan basin toplantısında çevre dostu R32 soğutucu akışkanlı ilk VRV sistem ürününü lanse ederek sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

DAIKIN, AR-GE VE İNOVASYONA GÜVENİYOR

Daikin Türkiye Sakarya üretim tesislerinde gerçekleştirilen lansmanda R32 soğutucu akışkanlı ilk VRV sistem ürününü tanıtan Daikin Türkiye’nin CEO’su Hasan Önder, yaptığı konuşmada Daikin’in çevre misyonunu anlatırken markanın AR-GE’ye verdiği önemi de vurgulayarak şunları söyledi: “Daikin, AR-GE, inovasyon ve teknolojisiyle iklimlendirme sektörünün açık ara lideri. Daikin’in Japonya ve ABD’de çok büyük iki teknoloji merkezi bulunuyor. Japonya’daki Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ne 300 milyon dolarlık yatırım yaptı. Dünya çapında 25 AR-GE merkezi var. Ve bu merkezlerde yaklaşık 8 bin mühendis çalışıyor. AR-GE merkezlerimizde yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucu olarak bugün CERN’de bile Daikin’in üstün teknolojili ürünleri kullanılıyor. Daikin, globalde yıllık ortalama bin 300 civarında patent yayınlıyor ve bütçesinin önemli bir bölümünü AR-GE ve inovasyona ayırıyor. Pandemi döneminde sektörümüzde bir daralma olsa da biz Daikin Türkiye olarak yatırım hedeflerimizde bir değişiklik yapmadık. Daikin beş yıllık planlar ile hareket ediyor. Bu yüzden özellikle AR-GE alanındaki yatırımlarımızda herhangi bir bütçe kesintisine gitmedik. Biz Japon mali takvimine göre hareket ettiğimizden 2021 yılına nisan ayında giriş yaptık. AR-GE giderlerinin ciromuza oranı yüzde 0,5’ten yüzde 0,7 seviyesine yükseldi. 2022 AR-GE yatırım planlarımızda da bu seviyeyi yine aynı oranda yükseltme hedefimiz bulunuyor.”

R32’Lİ MİNİ VRV 5-S

Sektörde adeta bir devrim niteliği taşıyan R32’li Mini VRV 5-S isimli cihaz, yüzde 68 daha düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) değerine sahip R32 soğutucu akışkanı sayesinde hem verimlilik hem de çevreci özellikleri en üst düzeye taşıyor. Bunun yanı sıra çok sayıda yeniliği içeren yeni geliştirilen Mini VRV 5-S serisi, kompakt yapısıyla kurulum esnekliği sağlıyor. 5 düşük ses seviyesinde çalışabilen cihaz asimetrik olarak tasarlanan yeni fanı sayesinde yüksek hava debisi sağlamak için ideal ortam oluşturuyor. Ev akıllı otomasyon ara yüzü ile entegre edilebilen cihaz, opsiyonel olarak Amazon Alexa veya Google Asistan üzerinden online ve sesli kontrol imkanı da veriyor.

DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, panel radyatörler, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye, Sakarya’da 100 bin metrekare alan üzerine kurulu olan üretim tesislerinde, çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun ürünleri son teknoloji ile üretmektedir. 7 bölge müdürlüğü, 500 bayi, 22 kadın girişimci Sakura bayi, 500 satış noktası ve 500’ün üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk iklimlendirme deneyim merkezini de sektörüne kazandırmıştır. İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise eğitimin gücünü paydaşların kişisel gelişim, mesleki deneyim ve iş yapma kalitesine yansıtmak için çalışmaktadır. Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinin (Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan) ve Gürcistan, Kuzey Irak, KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.

Split Klima Üretim Tesisi / Hendek Sakarya

Yıllık 1 milyon 500 bin set kapasiteli split klima fabrikasında üretilen klimalarımız entalpi, kalorimetrik, elektrik güvenlik ve ses ölçüm laboratuvarlarında % 100 elektrik güvenlik, fonksiyon ve yüksek basınç testlerinden geçmektedir. Bugün özellikle kritik noktalardaki bakır boru birleştirmeleri kaynak robotlarıyla el değmeden yapılmaktadır.

Klima Santrali Üretim Tesisi / Hendek Sakarya

Türkiye’nin en modern tesislerine sahip klima santral fabrikasında Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle konfor ve hijyenik tip klima santralleri, hijyenik paket tip klima santrali, hücreli aspiratör, havuz nem alma santrali, mutfak aspiratörü, sığınak havalandırma cihazı ve ısı geri kazanım cihazı üretimi gerçekleşmektedir. Yurt içinde, yurt dışında çok sayıda prestijli otel, hastane, ilaç fabrikası, AVM, kongre merkezi ve ofis projesinde merkezi havalandırma sistemlerimiz tercih edilmektedir.

Fancoil Üretim Tesisi / Hendek Sakarya

2009 yılında başlayan tasarım ve belgelendirme faaliyetleri sonunda, yıllık 200 bin üretim kapasitesine sahip fabrikada üretilen fancoil cihazlarımız, düşük ses seviyesi ve yüksek verimleriyle yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda otel ve iş merkezinde tercih edilmektedir.

Kombi Üretim Tesisi / Hendek Sakarya

Ar-Ge çalışmalarına gösterilen önemle üretim yapan fabrikanın yıllık kombi üretim kapasitesi 250 bin adettir. Uzman ekip tarafından tasarlanmış kombilerimiz, sektörün en kaliteli bileşenleri kullanılarak üretilmekte, %100 güvenlik, fonksiyon, sızdırmazlık ve basınç dayanımı testlerinden geçmektedir. CE belgelendirmeleri, Avrupa’nın akredite laboratuvarları tarafından yapılmaktadır.

DAIKIN AVRUPA HAKKINDA

Daikin Europe N.V., Daikin Industries Ltd.'nin bir bağlı ortaklığıdır ve 24 EMEA iştirakinde yaklaşık 13.000 çalışanıyla Avrupa'nın önde gelen klima, ısı pompası ve soğutma ekipmanları üreticisidir. Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, İspanya, Türkiye, Avusturya ve İngiltere merkezli 14 büyük üretim tesisine sahiptir. Daikin Europe Group'un merkezi Belçika'da olup, Ostend, Gent ve Brüksel'de ofisleri bulunmaktadır. Şirket 1973 yılında kurulmuştur. Bugüne kadar (Mayıs 2021) Daikin, Belçika bölgesinde 2.171 çalışanı istihdam etmektedir. Isıtma ve iklimlendirme endüstrisinde 90 yılı aşkın tecrübesiyle Daikin, Avrupa’da ısı pompası teknolojisinde pazar lideridir. Şirket, ticari uygulamalar için Daikin VRV ve özel ısıtma uygulamaları için Daikin Altherma serisiyle piyasada tanınmaktadır. Avrupa pazarına yönelik cihazların %85'inden fazlası Avrupa'da üretilmektedir.

DAIKIN JAPONYA HAKKINDA

Osaka-Japonya’da 1924 yılında kurulan Daikin Industries Ltd., bugün 150 ülkede 24 milyar doları bulan cirosu, 80 binden fazla çalışanı ve 100’den fazla üretim tesisi ile dünya ısıtma, soğutma, havalandırma ve flurokimyasal ürünlerinde sektör lideridir. Konut, ticari ve endüstriyel iklimlendirme uygulamaları için müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını gözeten Daikin, tüm dünyada ürün geliştirme alanındaki öncü yaklaşımları ve entegre çözümlerinin rakipsiz kalitesi ve kullanışlılığı ile tanınmaktadır. Daikin Türkiye'nin de bünyesinde yer aldığı Daikin Europe N.V., 1972 yılında Avrupa pazarına yenilikçi ürünlerini sunmak için Belçika Oostende’de kurulmuştur. Daikin Industries Ltd.’in yüzde 100 iştiraki olan Daikin Europe N.V., 5.500 çalışanı, Belçika, Türkiye, Çek Cumhuriyeti (2), Almanya, İtalya ve İngiltere'deki 7 üretim tesisiyle Avrupa'nın en büyük klima, ısı pompası ve soğutma cihazı üreticisidir.