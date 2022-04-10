Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Yine bir ilke imza attı
Yine bir ilke imza attı
Rekora kilitlendi
İhracatta rekora kilitlendi
Muhteşem konser
Muhteşem konser
Peynir tüketin
Ramazanda peynir tüketin
Kimyada birlik kazandı
Kimyada BİRLİK kazandı

Yine bir ilke imza attı

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem “Gelişen ve yenilenen finans dünyasında her zaman öncü konumundaki Bankamız da bir ilki gerçekleştirerek dünyada yeni referans oranı olarak belirlenen RFR’lerin ülkemizdeki ilk kullanımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Türkiye’nin SOFR’a endeksli ilk kredisini kullanan GÜRİŞ Grubu’na yenilikçi yaklaşımları için teşekkür ederiz" dedi.

Yine bir ilke imza attı

Garanti BBVA, USD Libor’un yerini alacak SOFR’ı Türkiye’de ilk defa Çermikler Elektrik Üretim A.Ş.’ye verdiği kredide referans faiz oranı olarak kullandı. SOFR’ın referans faiz oranı olarak kullanıldığı kredi, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından GÜRİŞ Şirketler Grubu'na dahil olan Çermikler Elektrik Üretim A.Ş.’nin Sivas’taki Çermikler Hidroelektrik Santrali projesinin kurumsal finansman ihtiyaçlarını karşılayacak.

Global finans piyasası, dünya çapında kullanılan referans faiz oranı Libor’un Haziran 2023 itibarıyla kullanımdan tamamen kalkacak olmasıyla birlikte onun yerini alacak Risksiz Faiz Oranları’nın (RFR) kullanımına hazırlanıyor. Dünyadaki finansal gelişmeleri yakından takip eden Garanti BBVA, Çermikler Hidroelektrik Santrali’ne projesinin finansmanı kapsamında Türkiye’deki ilk SOFR’a endeksli kredi işlemini gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem “Tüm dünyanın kullandığı mevcut referans faiz oranı Libor, oranın belirlenmesinde baz alınan işlem hacimlerinin azalması ve oranların belirlenmesini sağlayan banka verilerinin devamlılığının sağlanmasında yaşanan sorunlar nedeniyle; bu oranların piyasayı yansıtma kabiliyetinin azalmasından kaynaklı olarak Haziran 2023 itibarıyla kullanımdan kaldırılıyor. Açılımı “Secured Overnight Financing Rate” olan ve USD Libor’un yerini alacak SOFR ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tarafından günlük olarak açıklanıyor. SOFR, finansal piyasalarda gerçekleşmiş işlemler dayanak alınarak hesaplandığından, oranların piyasayı yansıtma kabiliyetini yükseltiyor. Gelişen ve yenilenen finans dünyasında her zaman öncü konumundaki Bankamız da bir ilki gerçekleştirerek dünyada yeni referans oranı olarak belirlenen RFR’lerin ülkemizdeki ilk kullanımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Türkiye’nin SOFR’a endeksli ilk kredisini kullanan GÜRİŞ Grubu’na yenilikçi yaklaşımları için teşekkür ederiz.” dedi

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı Ve Finansman DirektörüEmre HatemGaranti BBVA’danTürkiye’nin Ilk SOFR Faizli Kredisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1