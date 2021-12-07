Yine en beğenilen

Türkiye’nin mutluluk denince akla ilk gelen markası Eti, Capital Dergisi öncülüğünde ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yıllık olarak gerçekleştirilen İş Dünyasının En Beğenilen Şirketler Araştırması’nda bir kez daha sektörünün lideri seçildi. Güven, müşteri memnuniyeti, kalite, yenilikçilik, toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve ekonomiye katkı gibi 19 farklı kritere göre başarılı şirketlerin belirlendiği araştırmada Eti, üst üste beşinci kez “Türkiye’nin En Beğenilen Bisküvi ve Çikolata Şirketi” olarak birinci sırada yer aldı.

Eti, inovasyon ve kalite odaklı büyümeyi sürdürüyor

Bu yıl 60’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Eti, 9 üretim tesisi, 300 farklı ürünü, 50 markası ve 7 bini aşkın çalışanı ile gıda sektöründe devler arasında yer alıyor. Eti, kurucusu Firuz Kanatlı’nın inovasyon ve kalite odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda sektöründe ilklere imza atarken, sahip olduğu yetkin insan kaynağı, Ar-Ge ve ileri teknoloji yatırımlarıyla standartları belirlemeye devam ediyor.

Eti’nin Eskişehir başta olmak üzere Bilecik, Konya ve Romanya’daki fabrikaları, Avrupa ve dünyanın önde gelen üretim tesisleri arasında yer alıyor. Eskişehir’deki Eti Kek Fabrikası, Avrupa’nın en büyük kek üretim tesisi olma özelliğini taşırken, üstün kalitedeki üretim teknolojisine sahip olan Eskişehir’deki Eti Bisküvi Fabrikası ise alanında dünyadaki en büyük ilk üç tesis arasında konumlanıyor. Toplamda 430 bin metrekarelik geniş bir alana yayılmış olan Eti’nin tesislerinde; bisküvi, kek, çikolata, tuzlu atıştırmalık, gofret, fonksiyonel ve lifli ürünler, kahvaltılık ürünler, dondurulmuş ürünler, soğuk atıştırmalıklar, glütensiz ve bebeklere özel ürünler olmak üzere çok geniş bir yelpazede üretim yapılıyor.