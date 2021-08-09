Yine en genç lider

Türkiye’nin en saygın ekonomi dergilerinden Ekonomist, son 6 yıldır iş dünyasında genç liderlerin yükselişini “40 Yaş Altı En Güçlü 40 Genç CEO” listesiyle araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, yeniden listede yerini aldı. Geçtiğimiz yıl listede 5. sırada bulunan Ulusoy, bu yıl iş dünyasının en geç 3. CEO’su oldu.

Türkiye’nin en büyük un firmalarından biri olan 50 yıllık Ulusoy Un, yıl boyunca aldığı ödüllerin arasına bir yenisini daha ekledi. Her yıl Türkiye’nin saygın ekonomi dergileri tarafından ödüllerle taçlandırılan Ulusoy Un, bu kez de Ekonomist dergisi tarafından “40 Yaş Altı En Güçlü 40 Genç CEO” listesinde yerini aldı. Ulusoy Un’un genç yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Dr. Eren Günhan Ulusoy, yönettiği 4 milyar 345 milyon TL satış hasılatıyla Türkiye'nin en genç CEO'ları arasında geçtiğimiz yıla göre 2 basamak yükselerek bu sene 3. oldu. 2020 yılı sonu itibariyle Samsun’da 1700 ton/gün ve Çorlu’da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2100 ton/gün buğday işleme kapasiteli üç fabrikası bulunan ve 298 kişiye istihdam sağlayan Ulusoy Un, 2010 yılından beri Dr. Eren Günhan Ulusoy tarafından yönetiliyor. 2015 yılından bu yana Türkiye un sanayi sektörünün en önemli sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanlığını, 2019 yılından beri de Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Direktörlüğünü yürüten Dr. Eren Günhan Ulusoy, genç isimlere ise şu tavsiyelerde bulunuyor: “Bir işe başlamadan önce risk hesaplarını yapıp, girişimlerde bulunmaktan çekinmesinler. İş hayatı bir yarış ve her zaman mevcut fırsatları, daha az riskle değerlendirebilecek rakipler bulunuyor. Bu yüzden bilgi ve tecrübeye güvenip, risk hesabı da doğru yapıldıktan sonra zaman kaybetmeden girişimde bulunmak başarıya giden yolu gösteriyor.” Ulusoy Un, ilk yarıda İSO500’e göre Türkiye’nin en büyük 345., Fortune500 listesine göre 75. ve Capital500 listesine göre de 109. firması olarak gösterilmişti.