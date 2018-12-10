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Yine en iyi otel

Fairmont Quasar İstanbul, The International Hotel Awards tarafından bu yıl da “Avrupa’nın En İyi Şehir Oteli” ve ayrıca “Avrupa’nın En İyi Lüks Oteli” ödüllerine layık görüldü.

Yine en iyi otel
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“Anları anılara dönüştürmek” sloganıyla şehrin kalbinde hizmet veren Fairmont Quasar İstanbul, The International Hotel Awards tarafından bu yıl da “Avrupa’nın En İyi Şehir Oteli” ve ayrıca “Avrupa’nın En İyi Lüks Oteli” ödüllerine layık görüldü.
Dünyaca ünlü Kuzey Amerika kökenli otel zinciri Fairmont’un Türkiye’deki ilk oteli olan Fairmont Quasar İstanbul, geçtiğimiz yıl kapılarını açmasından sonra aldığı birçok uluslararası ödüle, yenilerini ekledi.

Dünyanın en iyilerini belirleyen ve küresel turizm endüstrisinin önemli etkinliklerinden olan The International Hotel Awards kapsamında Londra’da gerçekleştirilen ödül töreninde Fairmont Quasar İstanbul, 2018-19 yılında, “Avrupa’nın En İyi Şehir Oteli” ve “Avrupa’nın En İyi Lüks Oteli” kategorilerinde büyük ödüllerin sahibi oldu.
 
Uluslararası otelcilik sektörünün en iyilerini ödüllendiren The International Hotel Awards (IHA), kazananları ülke ve bölgeler bazında, çok kriterli bir jüri değerlendirmesi ile belirliyor. IHA, aynı unvanları Türkiye çapında da kazanan Fairmont Quasar İstanbul’un Avrupa çapındaki ödülleri ise, “çağdaş mimari ve tasarımı, kent yaşamına değer katan etkinlikleri ve misafir deneyimini belirleyen kişiselleştirilmiş hizmetleri” nedeniyle aldığını açıkladı.
 
Geçtiğimiz günlerde de World Luxury Hotel Awards tarafından misafir oylarıyla “Doğu Avrupa’nın En İyi Lüks Modern Oteli” seçilen Fairmont Quasar Istanbul, 2018 yılını birbirinden değerli ödüllerle kapatıyor.
The International Hotel Awards’un Londra’da Fairmont The Savoy otelinde gerçekleştirilen ödül törenine Fairmont Quasar İstanbul’un Pazarlama & İletişim Direktörü Esin Sungur katıldı. Ödülleri Jüri başkanı Viscount John Thurso ve IHA başkanı Stuart Shield’ın elinden teslim alan Sungur, “Açılışımızdan sadece 1,5 yıl sonra Avrupa’nın en iyi şehir oteli ve Avrupa’nın en iyi lüks oteli seçilmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Otelimizin İstanbul kent kültürü içinde yerini alması, şehirle birlikte yaşaması bizim için çok önemli, buna yönelik etkinliklerimiz sürüyor. Lüks şehir otelciliğinde Fairmont Quasar Istanbul’un dünya çapında bir rol model olması ise en büyük hedefimiz” şeklinde konuştu.

 

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