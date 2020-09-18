Yine en iyi seçildi

Sayın Celal TOPRAK,

Gıda sektörünün lider markası Ülker, Sustainable Brands Turkey için Nielsen tarafından gerçekleştirilen “Good Life Brands/İyi Yaşam Markaları 2020” araştırmasında, atıştırmalık kategorisinde üst üste 3. kez birinci olma başarısı gösterdi.

Gıda sektörünün lider markası Ülker, Sustainable Brands Turkey için Nielsen tarafından gerçekleştirilen “Good Life Brands/İyi Yaşam Markaları 2020” araştırmasında, atıştırmalık kategorisinde üst üste 3. kez birinci olma başarısı gösterdi.

Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan ‘Good Life Brands/İyi Yaşam Markaları 2020 Araştırması’nın sonuçlarına göre Ülker, atıştırmalık kategorisinde üst üste 3. kez birinci seçildi.

Sustainable Brands Turkey için Nielsen tarafından gerçekleştirilen, iyi yaşamla bağlantılı olan markaları öne çıkarmayı amaçlayan ve tüketicilere “Sizce bu sektörde tüketicilerine iyi yaşama ulaşabilmeleri konusunda en çok yardımcı olmaya çalışan firma ya da marka hangisidir?” sorusunun yöneltildiği araştırmada, Ülker üst üste üçüncü kez birinci olmayı başardı.

Dijital olarak düzenlenen törende ödülü, Ülker Türkiye CMO’su Aslı Özen Turhan ve Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar aldı.

Törende konuşan Aslı Özen Turhan, şunları söyledi: “Üst üste üçüncü kez bu ödüle layık görülmek bizler için çok önemli. Türkiye’de birçok kişinin hayatında önemli yer tutan ikonik markaları yönetiyoruz. Önceliğimiz tüketicilerimizi odağımızda tutmak, ihtiyaç ve isteklerini yakından takip etmek, mutluluklarına katkı sağlamak. Yüksek ürün kalitemizin, yeni ürün geliştirme ve yenilikçilik anlayışımızın, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin, geniş ürün yelpazemiz ve ait olduğumuz topluma karşı duyduğumuz sorumluluğun, Ülker’i tüketicisinin gözünde en sevilen marka yaptığını görüyoruz. Pandemi döneminde de Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 14 kural başta olmak üzere ilave kurallarla ve tüm bakanlıklarımızın yönlendirmelerini yakından takip ederek, tüketicilerimizle iletişimi kesmeden, sosyal projelere destek vererek, aralıksız üretmeye devam ettik. Gelecek yıllarda da tüketicilerimizin iyi yaşam yolculuklarında, onlara eşlik etmek için çalışacağız.”

Süheyl Aybar da Ülker’in iyi yaşama ve ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra sürdürülebilirlik alanında da önemli çalışmalar yaptığına dikkat çekerek, “İhracatımız, istihdamımız, yatırımlarımızla Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme stratejisine destek olmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik iş yapış şeklimizin temelini oluşturuyor. 2024 yol haritamızı Birleşmiş Miletler Sürdürülebilir Kalkınma modeliyle örtüşecek şekilde belirledik ve hedeflerimizi ortaya koyduk. Hedeflerimize ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Bunları da her sene yayınladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızla açıklıyoruz” diye konuştu.