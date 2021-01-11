Yine lider oldu

Sayın Celal TOPRAK,

Renault Grubu 2020 yılını liderliklerle geride bıraktı. Renault markası 98 bin 900 satış adedi ve 16,2 pazar payıyla binek otomobil liderliğini 21’inci yılında da korurken, Türkiye’de en çok satan 3 otomobil kürsüsünde 2 araçla yer almayı da başardı. Dacia tarafında Duster ise 17 bin 402 adetlik satış performansı ile Türkiye’nin en çok satan SUV modeli oldu.

Renault Grubu 2020 yılını liderliklerle geride bıraktı. Renault markası 98 bin 900 satış adedi ve 16,2 pazar payıyla binek otomobil liderliğini 21’inci yılında da korurken, Türkiye’de en çok satan 3 otomobil kürsüsünde 2 araçla yer almayı da başardı. Dacia tarafında Duster ise 17 bin 402 adetlik satış performansı ile Türkiye’nin en çok satan SUV modeli oldu.

Son 20 yıldır binek otomobil pazarında Türkiye’nin tartışmasız lideri Renault, 2020’deki satış performansıyla bu başarısını 21’inci yılında da sürdürdü. Yıl sonu itibarıyla 98 bin 900 adet satış ve 16,2 pazar payı elde eden marka, toplam pazarda ise 101 bin 534 satışla yüzde 13,1 pay aldı.

Geride bırakılan 2020 yılında Türkiye’nin en çok satılan ilk 3 otomobilinden 2’si de Renault modelleri oldu. OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen yerli modellerden Clio HB 2’nci, Megane Sedan ise 3’üncü sırada yer aldı.

Clio HB, 2020 yılında kaydettiği 46 bin 192 satış rakamı ile B HB segmentinin açık ara lideri oldu. Söz konusu segmentte satılan her iki araçtan biri yüzde 49,22 segment payı ile Clio HB oldu. Megane Sedan, 39 bin 917 satış adedi ile C Sedan segmentinde 2’nci sırada yer aldı.

Türkiye’de en çok satan SUV: Dacia Duster

Dacia markası ise 30 bin 800 satış adedi ve yüzde 4 pazar payı ile 2020 yılını, toplam pazarda 8’inci sırada tamamladı. Yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin en çok satan SUV’si olan Duster, 17 bin 402 adetlik satış gerçekleştirdi. C-SUV segmentinde yüzde 14,98 pazar payı elde eden model, Türkiye otomotiv pazarının en büyük ikinci segmentinde liderliğe ulaştı.

Türkiye’de Renault ve Dacia markalarından oluşan Renault Grubu, böylece 2020 yılında toplam pazarda 132 bin 334 satış adedine ulaşarak, binek ve hafif ticari araç pazarında 17,1 pazar payı elde etti.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş:

“2020’yi otomotiv sektörü olarak kötümser senaryolardan uzak bir sonuçla kapatmamızın gururu içindeyiz. Geçmiş yıllarda yaşadığımız alışılagelen salınımların aksine bu yıl arz kaynaklı sıkıntılar, sektördeki gidişata yön verdi. Araç bulunabilirliği, uygun finansman koşulları ve güncellenen ÖTV matrahları rekabetin şekillenmesinde de ana etmenler oldu. Görünen o ki bir süre daha pandemi koşulları altında yaşamaya devam edeceğiz, 2021’de de belirsizliği en iyi yöneten ve dönüşen tüketici davranışlarına en hızlı adapte olabilen markalar rekabette avantaj sağlayacak. Renault MAİS olarak 2021 de kuşkusuz birincil önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı. Dönüşen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve güvenilir şekilde cevap vermek; bu paralelde müşteri, bayi ve çalışan memnuniyetini bir üst noktaya taşımak ve binek otomobil liderliğimizi korumak ana hedeflerimiz olacak.

Segmentinin açık ara en çok tercih edileni yerli üretim Clio HB ve makyajlı kasasıyla satışa sunacağımız yerli üretim Megane Sedan’a ek olarak Yeni Captur, makyajlı ve makyajlı Koleos gibi modellerimizle gelecek sene de iddialıyız. Müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlandığımız yeni B sedanımızın pazara ayrı bir dinamizm getireceğine inanıyoruz. Binek otomobillerdeki iddiamızı Renault Express ve Renault Trafic gibi tamamen yenilenen modellerimizle ticari araç pazarına da taşımayı hedefliyoruz. Öte yandan müşterilerimize ulaşılabilir modeller sunmak, bu dönemde daha da büyük bir önceliğimiz haline geldi. Bu anlamda Dacia’da bizleri çok heyecanlandıran yenilikler göreceğiz. Yeni Sandero – Sandero Stepway ve makyajlı Duster gibi çok önemli ürünlerimizi piyasaya süreceğiz. Otomobil severlerin özellikle Sandero’daki değişimi büyük bir ilgi ile karşılamasını ve erişilebilir fiyatları ile Dacia’nın tüm yeni modelleri ile 2021’de epey ses getirmesini bekliyoruz.”

Yılın Entegre İletişim Uygulaması’nın da lideri

Renault MAİS, 2020 yılındaki başarılı satış performanslarının yanında “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri”nde İletişim Kategorisinde de ödüllerin sahibi oldu. Yeni Clio Benzersiz entegre lansman iletişimi ile “Yılın En İyi Entegre İletişim Uygulaması” dalında ödül alan marka, Yeni Clio Benzersiz Lansman Gazete Uygulaması ile ise “Yılın Gazete Uygulaması” dalında ipi göğüsledi.