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Yine ödül aldı
Yine ödül aldı
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Yine ödül aldı

Müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllerine kavuştuğu ve Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen törende Doğa Sigorta adına ödülü Hasar Saha Denetim Lojistik Kasko ve Rücu Grup Müdürü Ümit Gültekin ve Müşteri İletişim Merkezi Müdür Yardımcısı Öznur Levent teslim aldı.

Yine ödül aldı

150 bin markanın, 7,5 milyon bireysel üyenin ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu, Türkiye’de müşteri memnuniyetini ölçen çözüm platformu Şikayetvar tarafından 7. kez düzenlenen A.C.E. Awards (Achievement in Customer Excellence) A Segment Elementer Sigorta kategorisinde Gold ödülün sahibi Doğa Sigorta oldu. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ödül töreninde de Gold ödüle layık görülen Doğa Sigorta, müşteri deneyimindeki başarılı istikrarını sürdürerek bir kez daha Gold ödüle sahip oldu.

Müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllerine kavuştuğu ve Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen törende Doğa Sigorta adına ödülü Hasar Saha Denetim Lojistik Kasko ve Rücu Grup Müdürü Ümit Gültekin ve Müşteri İletişim Merkezi Müdür Yardımcısı Öznur Levent teslim aldı.

Müşteri İletişim Merkezi Müdürü Deniz Şentürk ve değerli ekibinin kıymetli çalışmaları sayesinde bu üstün başarıya ulaşan Doğa Sigorta, firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından düzenlenen yıllık 1.5 milyonun üzerinde anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre Gold ödüle bir kez daha layık görüldü.

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