Yine yenilik yaptı

Sektörün öncü şirketi Özyurtlar Holding, yeni iş ve yaşamı merkezi konsepti olarak Esenyurt’un merkezinde inşa ettiği Ncadde Ottoman’ın ticari alanlarının tümünün, konut bölümünün yüzde 90’ının satışını tamamladı. 68 bin 940 metrekare alanda inşa edilen, 445 konut 27 ticari üniteden oluşan proje, ofis ve residence formatını lüksle birleştirerek sektöre yeni bir konsept kazandırıyor. Kaba inşaatı tamamlanan, 2 blok halinde yükselen konut bölümü, otel konseptli residence dairelerden oluşuyor. Projede 40 metrekare ile 66 metrekare büyüklüğündeki daire fiyatları, 275 bin TL ile 465 bin TL arasında değişiyor. Ticari birimlerde ise fiyatlar 3 milyon TL’den başlayıp 20 milyon TL’ye kadar uzanıyor.

Gayrimenkul sektörüne kazandırdığı yeniliklerle sektörün gelişimine yön veren Özyurtlar Holding, Esenyurt'ta inşa ettiği Ncadde Ottoman ile ticari alan ve residence konseptini tek bir çatı altında toplayarak yeni bir iş ve yaşam konsepti yarattı. Satışa çıktığı ilk günden bu yana büyük talep gören proje, hem ofis, hem de otel konseptinde süitleriyle izole yaşamı lüksle tanımlıyor. Esenyurt'un en işlek caddesi Doğan Araslı Bulvarı cepheli olarak konumlandırılan Ncadde Ottoman, merkezi konumu ve Osmanlı mimarisinin modernize edilmiş izlerini taşıyan mimarisiyle de yatırımcı taleplerini yukarıya taşıyor.

Farklı tipte ofis seçenekleri

68 bin 940 metrekare alanda inşa edilen 445 konut 27 ticari üniteden oluşan Ncadde Ottoman'da farklı tipte ofis seçenekleri bulunuyor. A blokta 1+0 otel konseptli ofisler, B blokta ise üç farklı büyüklüğe sahip 1+0 residence daireler yer alıyor. Geniş bir karşılama lobisi ve sekreterya hizmetine sahip A blok, 168 adet home ofis, zemin katında 20 adet ticari mağaza ve 2 adet lojistik depolama alanına sahip. B blokta ise 272 adet full eşyalı süit residence daire ve 3 adet geniş ölçekli ticari mağaza ve 3 adet lojistik depolama alanı yer alıyor. Oldukça geniş tasarlanan lobi alanı ile dikkat çeken residence konseptli blokta, resepsiyon hizmeti de sunuluyor. Projede 40 metrekare ile 66 metrekare büyüklüğündeki daire fiyatları, 275 bin TL ile 465 bin TL arasında değişiyor. Ticari birimlerde ise fiyatlar 3 milyon TL’den başlayıp 20 milyon TL’ye kadar uzanıyor. Projenin 2021 yılı nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

“Ofis ve residence formatını lüksle birleştirdik”

“İnsan ve mutlu yaşam” kriterleri etrafında tasarladıkları proje ile bugün gelinen noktada pandemi ile birlikte ortaya çıkan izole yaşam ihtiyacını tek başına karşıladıklarını vurgulayan projenin yönetimini ve satış organizasyonunun yürüten Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özyurt, şunları söyledi:

“Yeni iş ve yaşamı merkezi konsepti olarak Esenyurt’un merkezinde konumlandırdığımız projemizde, ofis ve residence formatını lüksle birleştirerek sektöre yeni bir konsept kazandırdık. “Modern mimari, geleneksel dokunuş” düşüncesiyle yola çıktığımız projemiz, tüm unsurlarında bu düşünceyi yaşatıyor. Yatırımcılarımızdan gelen talep de bunun bir göstergesini oluşturuyor. Projemiz merkezi lokasyonundan aldığı gücü ayrıcalıklı mimari yapısıyla birleştirerek yaşam ve iş merkezi konseptini yeniden tanımlıyor. Projemizin ticari alanlarında, Türkiye’nin devleri yerini aldı. Bu kısmın tamamının satışını tamamladık. Yüzde 90’ının satışını gerçekleştirdiğimiz konut bölümünün satışlarımız sürüyor. 40 metrekare ile 66 metrekare büyüklüğündeki daire fiyatlarımız, 275 bin TL ile 465 bin TL arasında değişiyor. Ticarilerde ise fiyatlarımız 3 milyon TL’den başlıyor. Yatırımcılarımıza, holdingimizin bünyesinde 12 ay vadelendirme avantajı sunuyoruz. “

Otopark ve güvenlik sorununa son veriyor

“Modern mimari, geleneksel dokunuş” düşüncesi ile yola çıkılan projede, ofis çalışanlarına ferah bir yaşam alanı vadediyor. Her geçen gün daha fazla büyüyen ve gelişen İstanbul’un, en önemli problemlerinden biri olan otopark ve güvenlik problemi de Ncadde Ottoman ile son buluyor. Projede 13 bin metrekare kapalı otopark alanı yer alıyor. Fitness alanları, hobi odaları ve terasta yer alacak havuz ile yatırımcılara keyifli bir yaşam vadediyor. Ayrıca projenin, profesyonel ekipler tarafından verilecek resepsiyon, bellboy ve house keeping ile standartların üzerinde bir hizmet sunması bekleniyor. Açık havuza sahip olan projede 7/24 güvenlik ve kamera sistemi de yer alıyor.

İstanbul'un merkezinde

Esenyurt’un merkezinde, Ncadde Agora projesinin hemen yanında hayata geçirilen Ncadde Ottoman, kolay ulaşımı ve merkezi noktalara yakınlığıyla öne çıkıyor. Esenkent - Bahçeşehir yolu ve Doğan Araslı Bulvarı üzerinde konumlanan Ncadde Ottoman, metronun yakınında, metrobüse 5 dakika, TEM bağlantı yoluna 2 dakika, Atatürk Havalimanı’na ise 20 dakika uzaklıkta; Belediye, Adliye, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Hastane, Okul gibi birçok lokasyona yürüme mesafesinde bulunuyor. Alışveriş noktalarına yakınlığıyla dikkat çeken proje, Akbatı AVM, Torium AVM, Marmarapark AVM, 5M Migros, Real Hipermarket, Bauhaus ve Koçtaş Yapımarket’e 5 dakika mesafede yer alıyor.