Yolda bırakmıyor

22 marka ve 85 farklı modelden oluşan geniş araç filosuyla hizmet veren Garenta, yatırımlarında hız kesmiyor. Garenta, Covid-19 salgınına rağmen 2021 yılında beş şube daha açılışı gerçekleştirdi ve toplamda 31 ilde 52 şubeye ulaşarak hizmet bölgesini genişletmeye devam etti.

Covid-19 salgını kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarının kiralamaya olan talebi etkilediğini belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Ancak buna rağmen mart ayında günlük kiralamaya olan talep şubat ayına göre yüzde 50 artış kaydetti. Salgının esas etkisini nisan ayında görmeye başladık ve talepte yüzde 23 daralma yaşandı” dedi.

Yeni nesil hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Garenta, 22 marka ve 85 farklı modelden oluşan 4 binin üzerinde geniş araç filosuyla sürdürülebilir büyümesine devam ediyor.

Salgın sürecinde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve ulaşım ihtiyacına alternatif sunmak amacıyla bayi atağına devam eden Garenta, son olarak Bodrum, İzmir Karşıyaka, Edremit ve Zeytinburnu’nda franchise modeliyle açtığı yeni şubelerle 52 noktada hizmet vermeye başladı. Salgına rağmen sürdürülebilir büyüme odaklı çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “2021 yıl sonunda hedeflerimizin de üzerine çıkarak şube sayımızı arttırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Garenta deneyimini ve konforunu daha çok kişiye yaşatmak istiyoruz. Covid-19 salgını kapsamında da araçlarımızı müşterilerimize teslim ederken hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini Mart 2020’den bu yana uyguluyoruz” dedi.

Salgın koşullarının günlük araç kiralama pazarını etkilediğini belirten Emre Ayyıldız, “Geçtiğimiz yıla benzer bir tablo yaşıyoruz. Geçen yıl da kısıtlama kararlarının olduğu dönemlerde araç kiralamaya olan talep düşmüştü. Bu yıl ise, mart ayında kısıtlamaların nispeten gevşetilmesinin ardından talep bir önceki aya göre yüzde 50 artış kaydetti. Nisan ayında ise yeniden kısıtlama kararlarının alınmasıyla birlikte talebin bir önceki aya göre yüzde 23 azaldığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Talepteki değişikliğin dijital kanallar üzerinden de anlaşıldığını söyleyen Ayyıldız, “Kiralama talebindeki değişimi resmi web sitemiz garenta.com.tr adresinden de gözlemliyoruz. Web sitemizin trafiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 22 artarken, nisan ayında ise talep mart ayına göre yüzde 37 düştü. Site trafiğindeki bu azalma organik talebin de azaldığını gösteriyor. Ramazan Bayramından sonra yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte site trafiğinde ve talepte yeniden bir artış kaydedeceğimizi ve mayıs sonundan başlayarak eylül sonuna kadar günlük kiralama sektöründe son yılların en iyi dönemlerinden birini göreceğimizi, hatta talebe yetişmekte bile zorlanabileceğimiz zamanlar olacağını öngörüyoruz. Bu sebeple, araç kiralamayı düşünenlerin yaz dönemi için önden rezervasyon yapmaları araç bulamama riskine karşı koruma sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Garenta’da fırsatlar hız kesmiyor

Müşterilerine özel hazırladığı fırsatları sunmaya devam eden Garenta, hem farklı markalarla hem de kurumsal olarak hazırladığı kampanyalarla kullanıcılarının yanında oluyor. Ramazan Bayramı döneminde Turkcell, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Obilet ve Passolig gibi iş birliklerinde %40’a varan indirimlerin yanı sıra şubeler özelinde de fırsatlar sunuyor.