Yollara çıkıyor

Önde gelen motosiklet ikonlarından Aprilia’nın ilk olarak 2021 EICMA Motosiklet Fuarı’nda tanıttığı Aprilia SR GT 200 modeli ülkemiz yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Markanın ilk “şehir içi macera” scooter modeli olarak dikkat çeken Aprilia SR GT 200, sportif ruhu, orijinal çizgileri ve İtalyan stili ile bir bakışta belirgin hale geliyor. İtalyan motosiklet devi Aprilia’nın hem günlük kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hem de maceracı ruhları doyurmaya yönelik yepyeni modeli Aprilia SR GT 200 Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Şubat ayında Türkiye yollarına çıkacak.

Ailenin yepyeni üyesi Aprilia SR GT 200, şehirli mobilite ihtiyaçlarının yanı sıra, arazi koşullarına da uygun özellikleri ile sınıfında fark yaratıyor. 2021 EICMA Motosiklet Fuarı’nda tanıtılmasının ardından gözleri üzerine toplayan çekici model, Türkiye pazarına Şubat ayından itibaren Doğan Trend Otomotiv ile giriş yapacak. Aprilia’nın kusursuz İtalyan tasarımını, sportiflik, yüksek performans, verimli Start&Stop sistemi, LED farlar, LCD ekran ve Aprila MIA bağlantı sistemi gibi yüksek teknoloji ekipmanlarla birleştiren bu model, sürüş özellikleriyle de her türlü koşulda sınıfında öncü bir sürüş dinamiği sunuyor.

Kusursuz çizgileriyle kendine has tasarım

Aprilia, spor motosikletlerdeki tecrübesini, off-road dünyası ile birleştirerek çok yönlülüğü SR GT 200 modeline yansıtarak bambaşka bir scooter modelini doğurdu. İlk bakışta hem şehir içi hem çok yönlü yapısını kusursuz çizgileriyle yansıtan modelin tasarımı, spor doğasını vurgulayan azaltılmış çizgilerle ve tasarıma mükemmel şekilde entegre edilmiş yolcu tutacaklarıyla tamamlanıyor. LED farlar ve ince kuyruk tasarımını tamamlayan LED stop lambaları da tasarımı kusursuzlaştırıyor.

Motosiklette ileri teknoloji

Tüm araç verilerini görmeyi ve kontrol etmeyi sağlayan tamamen dijital büyük LCD ekranda sürüş bilgilerine ulaşılabilirken, sol kontrol bloğundaki MODE düğmesiyle motosikletin sürüş modları da seçilebiliyor. Opsiyonel olarak alınabilen APRILIA MIA bağlantı sistemi ile akıllı telefon Bluetooth üzerinden araca bağlanarak, gösterge panelinde gelen aramalar ve mesajlarla ilgili bildirimleri de görüntüleyebiliyor. Sistem aynı zamanda sağ taraftaki kontrol bloğunda bulunan bağlantı düğmesi ile; çağrı cevaplama, arama yapma veya müzik çalmak için sesli komutların kullanılmasına olanak tanıyor.

Hem şehirli hem maceraya hazır

Aprilia SR GT 200, herhangi bir seyahati zevkli ve heyecan verici hale getirmek için tasarlanmış bir model. Scooter dünyasına yeni bir heyecan katan bu yepyeni model, kullanım kolaylığı ile şehir içi ulaşımı sağlarken, her an maceraya hazır bir ruhu da sürücüsüne sunuyor. Aprilia teknisyenleri, bu sürüş heyecanını sunan hassas dinamik sürüşün garantisi olan şasiyi oluştururken, markanın hem spor hem de arazi motosikletleri alanındaki tecrübelerinden yararlandılar. Yüksek mukavemetli güçlendirilmiş çelik borulardan oluşan şase tasarımı, bu model için özel olarak geliştirilen yepyeni uzun mesafeli süspansiyon ile tamamlanarak bambaşka bir scooter dayanıklılığı yaratıyor.

Ön tarafta en yakın rakibinden %22 daha yüksek sürüş sunan Showa amortisörleriyle fark yaratan model, arkada da çift Showa amortisörü ile sınıfının öncülerinden olmayı başarıyor. Aprilia SR GT 200, bobin yaylı ve ayarlanabilen 5 farklı ön yükleme ayarına sahip arka darbe emicileri sayesinde her türlü yol koşulunda en iyi performans, kusursuz konfor ve yüksek güvenliği sürücüsüne ve yolcusuna sunuyor.

Sınıfında bir ilk “175 mm yerden yükseklik”

Aprilia SR GT 200, geleneksel kompakt GT scooter'lar için daha önce hiç görülmemiş bir değer olan 175 mm'lik minimum yerden yüksekliğiyle de dikkat çekiyor. Bu yükseklik, sürücünün yoldaki tümsekleri kolayca aşmasını ve herhangi bir yükseklikten inmesine olanak tanıyor. Tüm bu özellikler, hafif dişli ‘her koşula uygun’ lastikleriyle birleşince Aprilia SR GT 200'ü son derece esnek ve her türlü kullanıma uygun hale getiriyor. Parke taşları, tramvay hatları, rögar kapakları, çukurlar ve stabilize asfalt gibi engellerin ortak olduğu şehir içi kullanımda durdurulamaz olan SR GT 200, sürücünün asfaltı terk edip toprak yollara çıkabildiği heyecan verici yolculuklara da hazır bir motosiklet olarak dikkat çekiyor.

Hafiflik, güvenlik ve iyi frenleme

Sofistike şasisi ile Aprilia SR GT 200, tam dolu yakıt tankı ile (200 versiyon için 148 kg) ve hafif alaşım jantlarla sadece 144 kg ağırlık sunuyor. Önde 14 ve arkada 13 inçlik jantlara sahip olan model, trafikte mükemmel çeviklik ve yol tutuşu sunarken, yüksek hızlarda da kararlı bir sürüş ortaya koyuyor. Elbette güçlü motorun güçlü frenlemesi de olması gerekiyor. SR GT 200 modeli bu konuda da başarılı bir performans için önde 260 mm arkada ise 220 mm’lik yaprak disk kullanıyor.

Yeni nesil motor

Birinci sınıf performans için en yeni nesil i-get motorlar ile donatılan Aprilia SR GT 200, motor gücü ve verimliliği ile kompakt GT scooter segmentinde de iz bırakan i-get ailesinin üyeleri elektronik enjeksiyonlu, dört valfli ve sıvı soğutmalı modern Euro 5 uyumlu motoruyla dikkat çekiyor. Avrupa'nın önde gelen scooter motorlar geliştiricisi Piaggio Group Ar-Ge merkezinde know-how'ın ürünü olan bu versiyon sunduğu güç ve verimlilikle tüketicisini her koşulda memnun etmeyi başarıyor.

• Aprilia SR GT 200 versiyonu, 8500 d/d’de 13 kW (18 hp) ve 7000 d/d'de 16,5 Nm torka sahip yepyeni 174 cc tek silindirli motor bloğuna sahip.

Dayanıklılık ve verimlilik bir arada

Bütün bu yeniliklerle donatılan modeli ortaya çıkartırken mühendisler, özellikle güçlü 200 cc’lik motorunda özel dokunuşlara da imza attı. Termodinamik performansı optimize etmek amacıyla çok sayıda bileşende titiz bir çalışma ortaya çıkartılan yeni 200 cc motorda, Nikasil kaplamalı bir alüminyum silindir ile güncellenmiş taç geometrisine sahip yeni bir piston ile yanma verimliliğini optimize etmeye katkıda bulunuyor. Bununla birlikte daha büyük debriyajlı CVT şanzıman, motorun yeni güç eğrisine uyacak şekilde revize edildi.

Tüm bunların yanında, Aprilia SR GT 200 serisindeki tüm modellerde sunulan RISS (Regülatör Inverter Start & Stop System) olarak bilinen Start & Stop sistemi de verimliliği arttıracak bir unsur olarak göze çarpıyor. Sistem, geleneksel marş motorunu, doğrudan krank mili üzerine monte edilmiş fırçasız bir elektrikli cihazla ortadan kaldırıyor. Bu sistem, daha sessiz bir çalışma, artan hafiflik, güvenlik ve daha düşük yakıt tüketimi gibi birçok avantajı beraberinde getiriyor. Sistem, scooter durduktan 1 ila 5 saniye sonra motoru otomatik olarak kapatıyor ve geleneksel bir marş motoru olmadığı için anında yeniden başlatmak için gaz koluna hafif bir müdahale yeterli oluyor.

Uzun mesafeler yakın oluyor

Verimli motorları ve Start & Stop sistemi ile birleşen geniş yakıt tankı sayesinde uzun mesafeler kat etmek de çok kolay hale geliyor. 9 litrelik yakıt kapasitesi ve verimliliği sayesinde yaklaşık olarak 350 kilometrelik bir menzil sunabilen Aprilia SR GT 200, bu büyük deposuna karşın sele altı saklama alanından da feragat etmiyor. 25 litrelik sele altı bölmesi tam kapalı bir kaskı barındırabilirken, ek aksesuarlar Aprilia SR GT 200’ün her zaman seyahate hazır olmasını da sağlıyor. Alüminyum 33 litrelik arka çanta ile uzun yollarda eşya taşımak çok daha kolay hale geliyor.