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Yücel'e yeni görev

Başkent Kurumsal Şube Müdürü Can Yücel'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

Yücel'e yeni görev
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İş Bankası üst yönetiminde değişiklik... Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu'nun 26 Ağustos 2021 tarihli toplantısında, Başkent Kurumsal Şube Müdürü Can Yücel'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verildi.

1978 yılında Ankara’da doğan Can Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yücel, 1999’da Bankanın Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2008’de KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü’nde, 2009’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı görevlerine getirilen Yücel, 2011 yılında aynı Bölümde Proje Finansmanı Birim Müdürü, 2016’da da Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü oldu. Can Yücel, 30 Ocak 2020’de Başkent Kurumsal/Ankara Müdürü olarak atandı.

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Anahtar Kelimeler:
IşbankasıCan YücelOdtüGenel Müdür Yardımcısı
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