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Yükselişle kapandı

- Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,38, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq Teknoloji yüzde 0,42 değer kazandı

Yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma yönelik gümrük tarifeleri kararının ardından günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 93,85 puan (yüzde 0,38) yükselişle 24.895,21 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,17 puan (yüzde 0,45) artışla 2.738,97 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 31,30 puan (yüzde 0,42) primle 7.427,95 puana çıktı.
Analistler, endekslerin günü pozitif tamamlamasında, ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük tarifelerinden Kanada ve Meksika'yı muaf tutmasının yanı sıra diğer ülkelere de muafiyet için müzakere yolu açmasının etkili olduğunu belirtti.
Trump, tartışmalı gümrük vergisi kararı için Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde, "Sonunda uzun süredir devam eden sorunu çözmek için adım atıyoruz. Bugün ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergileri getiriyorum. Sınırlarımıza gelen ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük tarifesi uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
ABD'nin söz konusu gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık olduğunu kaydeden Trump, "ABD, spesifik ülkelerle, ürünlerinin artık ulusal güvenliğimizi tehdit etmediği konusunda anlaşabilmek şartıyla gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık kalmayı sürdürecek." demişti.
Trump yönetiminin "hiçbir ülkeye muafiyet tanınmayacak" söyleminden geri adım atmasında, Cumhuriyetçi Partiden ve Amerikan iş dünyasından gelen uyarıların etkili olduğu belirtiliyor.

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