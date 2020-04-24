Yünsa ona emanet

SÜRMEGÖZ: ”Güçlü finansal yapımızla, rekabet üstünlüğü sağlayan bir faktör olan sürdürülebilirliğe ve dijitalleşme ile değer yaratmaya odaklanıyoruz.”

Mustafa Sürmegöz konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, öncelikle son dönemde Yünsa Genel Müdürlük görevini yürüten Nuri Düzgören’e Yünsa’ya sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Yünsa’yı devraldıktan sonra yönetim olarak yoğun bir çalışma dönemi içinde olduklarını anlattı.

Mustafa Sürmegöz şunları söyledi:

“Bu dönemde öncelikle Türk tekstilinin yüz akı olan böylesine güçlü bir markanın gelişime açık alanlarına odaklandık. Üretim ve finans alanlarında gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmalarıyla bu alanlardaki sorunları giderdik. Bugün marka değeri ile sektöründe lider olduğu kadar finansal olarak da sorunsuz bir Yünsa mevcuttur. Makine parkurumuzda teknolojik yenilik gerektiren bölümlere yaptığımız yatırımlarla üretim gücümüzü, hızımızı, çeşitliliğimizi ve kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve yatırımcılarımızın Yünsa ailesinin birer parçası olduğunun bilinciyle, birlikte kazanmaya devam etmek adına verimliliğe ve karlılığa odaklandık. Şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de Yünsa’nın Türk ekonomisine katkı sağlayan bir milli marka olarak finansal sürdürülebilirliğini sağlaması bizim için çok önemli.”

“Sektör ihtiyaçlarını bilen ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi çözümü sunan tasarım ekibimiz, değişimi yaşadığımız bu dönemde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan, içinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönem nedeniyle koleksiyonumuzu fiziki olarak ulaştıramadığımız müşterilerimiz için 2021/2022 sonbahar-kış koleksiyonumuzu dijital olarak hazırlıyoruz” diye konuşan Mustafa Sürmegöz, “Yünsa olarak teknolojik alt yapımız böyle bir çalışma için yeterli. Hazırladığımız yeni dijital koleksiyonumuzu uluslararası bütün müşterilerimize Haziran ayından itibaren sunacağız. Dijitalleşmeyi müşterilerimiz için değer yaratan bir araca dönüştürmeye odaklanıyoruz” dedi.

Sürmegöz ayrıca, Covid -19 salgını nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği amacıyla durdurulan üretimin, 27 Nisan’dan itibaren yeniden kademeli olarak faaliyete geçeceğini kaydetti.

Salgın nedeniyle ekonominin ve doğal olarak tekstilin de etkilendiğini dile getiren sektörün duayen ismi, “Türk tekstili ülkenin en önemli ihracat ve istihdam yaratan sektörlerinden biri. Salgından en fazla etkilenen ülkelerin aynı zamanda yoğun ihracat yapılan pazarlar olması nedeniyle, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin planladığı ve hayata geçirdiği Ekonomik İstikrar Kalkan Paketi içine sektörümüzün de dahil edilmesi son derece önemlidir” diye konuştu.

Sürmegöz, krizin moda dünyasında sürdürülebilirlik konusunu da daha güçlü bir şekilde gündeme getirdiğini kaydederek, markaların ve tasarımcıların çevreyi dikkate alan ürünler geliştirmeleri gerekeceğini söyledi. Mustafa Sürmegöz sözlerini, “Bu vesileyle, Mübarek Ramazan ayının ülkemize ve milletimize bolluk, bereket ve sağlık getirmesini diliyorum” diyerek sonlandırdı.

Mustafa Sürmegöz kimdir?

1968 doğumlu Mustafa Sürmegöz, 1985 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Londra’da bir süre yabancı dil eğitimi aldıktan sonra, 1991 yılında tekstil sektöründe çalışma hayatına başlayan Mustafa Sürmegöz, 29 yıldır yünlü kumaş sektöründe üst düzey yöneticilik yaparak meslek hayatını sürdürmektedir. 2019 yılı sonunda Sabancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Yünsa’yı satın alan Sürmegöz Tekstil’in ortaklarındandır.