“Yurt dışına sigortasız çıkmayın“

İSTANBUL (AA) - Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, 10 günlük bayram tatili öncesinde yurt dışına çıkacakları seyahat sigortası yaptırmayı unutmamaları konusunda uyardı.

Oğuz, yazılı açıklamasında, vize başvurusunda talep edilen seyahat sigortasının, mevcutta vizesi olanlar tarafından kimi zaman atlandığına işaret etti.

Seyahat sigortasının pek çok riskten koruduğuna işaret değinen Oğuz, Anadolu Sigorta Seyahat Sigortası'nın sadece zorunlu tutulan 30 bin avroluk sağlık teminatı ile değil; bagajın kaybolmasından tarifeli bagajların zarar görmesi, çalınması veya gecikmesine kadar pek çok aksiliğe karşı da sigortalıları koruduğunu ifade etti.

Oğuz, yılın ilk yarısında 4 milyon Türk vatandaşının yurt dışına seyahat ettiği ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artan yurt dışı seyahatlerinin özellikle uzun tatil dönemlerinde büyük artış gösterdiği bilgilerini paylaştı.

Bu yıl Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde de yüzbinleri bulan Türk vatandaşının yurt dışına çıkmasının beklendiğini dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:

"Bayram tatili öncesi yurt dışı seyahatlerinde seyahat sigortası büyük önem taşıyor. Yurt dışına seyahat edecek olan vatandaşların olası riskler karşısında mağduriyet yaşamamaları için mutlaka Yurtdışı Seyahat Sigortası yaptırmaları gerekiyor."