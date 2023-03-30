Yurtdışına çıkış azalıyor

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, yurtdışında resesyon beklentisiyle beraber yazılım şirketlerinin olanaklarının kısırlaştığını ve Türkiye’de yazılım sektöründeki firmaların tecrübeli yazılımcıları ellerinde tutabilmeye başladığını açıkladı. Onay’a göre bir süredir devam eden yazılımcı istihdamı problemi 2023 yılında azalacak.

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, yurtdışına açılan yazılımcıların yavaş yavaş azaldığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl tecrübeli ve dil yeteneği olan yazılımcılar “Yurtdışına iş yapabilirim, gidebilirim” mantığıyla ilerledi. Pandemi sonrası yurtdışında borsalarda da büyük bir hareketlilik vardı ve yazılım şirketleri büyüyordu. Piyasa ve Türkiye'deki birçok tecrübeli yazılımcı da yurtdışında iş aramaya başladı. Uzaktan çalışma yöntemiyle veya direkt o ülkeye giderek çalışmaya başladılar. Ancak son bir yılda özellikle Amerika'daki Silikon Vadisi odaklı olarak resesyon beklentilerinin artması, enflasyonun hızlı yükselmesinden sonra FED'in faizleri daha fazla yükseltmesi ve ekonomiyi yavaşlatmaya çalışması, son 3-4 ay içinde tüm yazılım şirketlerini ve borsayı fazlasıyla etkiledi. Benzer bir durum da Avrupa’da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı olarak yaşanıyor. Bunun sonucunda da yazılım şirketleri büyük işten çıkarmalar yapmak durumunda kaldılar. Türkiye’deki yazılım firmaları, tecrübeli yazılımcıların yurtdışına gidip iş bulmada sorunlar yaşamaya başlaması üzerine, tecrübeli yazılımcıları ellerinde tutabilmeye başladılar. Bu da Türkiye'deki yazılım firmalarını aslında pozitif yönde etkiledi.” dedi.

Türkiye’nin yazılımcı açığının 2023’te azalacağını öngördüğünü de sözlerine ekleyen Onay, “Türkiye’de yazılım şirketleri geçen senekinden daha rahat bir durumda. Türkiye'de enflasyonun artmasıyla yazılım şirketlerinde bir sıkıntı baş gösterdi. Ama yazılım şirketleri büyüdüler ve personel maliyetleri artsa da, elde ettikleri gelirlerle bunu da karşılayabilecek noktaya geldiler. Böylelikle yazılımcıları ellerinde tutmaya başladılar. Geçen seneye göre şu an durum normalleşmeye başladı. Çünkü yurtdışındaki olanaklar giderek kısırlaşmaya başladı.” şeklinde konuştu.

DİA Yazılım AŞ: 2004 Yılında KOSGEB Teknoloji Geliştirme Desteği ile ODTÜ Teknokent’te kuruldu. Ticari yönetim sistemi olarak her sektörden KOBİ’nin iş yönetim süreçlerini kontrol ve takip etmelerini sağlayan, birbirine entegre çalışan ticari yazılımlar için çalışmaktadır. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli uluslararası Ar-Ge projelerinde yer alarak sürekli Ar-Ge yeteneğini geliştirmektedir. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı olarak, muhasebeden üretime, stok-depo yönetiminden diğer tüm satış ve satın alma süreçlerine kurumların iş süreçlerine verimlilik ve hız katmayı amaçlayarak yola çıkmıştır. Tamamen DİA Yazılım AŞ. tarafından geliştirilmiş özel bir altyapı üzerinde ve bulut teknolojisi ile çalışan DİA, SaaS (Software As A Service – Hizmet Olarak Yazılım) modeliyle pazarlanmakta ve KOBİ'lerin maliyetlerini düşürmekte, verimliliklerini artırmaktadır.