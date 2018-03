Yüzde 25 büyüyecek

İSTANBUL (AA) - Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, bu yıl aktif toplam, kredi ve mevduat başta olmak üzere bilanço kalemlerinde yüzde 25 büyüyeceklerini öngördüklerini bildirdi.

Ömer Mert, bankanın 2017 performansı ve bu yıla ilişkin öngörülerini paylaştığı toplantıda, Fibabanka'nın, Fiba Holding bünyesinde faaliyete geçtiği günden bu yana çalışmalarını başarılı bir şekilde devam ettirdiğini söyledi.

Mert, 2012'den bu yana her yıl yaklaşık yüzde 40 büyüyen bankanın, henüz kesinleşmemiş finansal sonuçlara göre, 2017'de aktif büyüklüğünün bir önceki yıla oranla yüzde 30 civarında artarak yaklaşık 20 milyar liraya ulaştığını, öz kaynak karlılığının yüzde 11,8 ve takipteki kredi oranının (NPL) yüzde 2,5 civarında gerçekleştiğin bildirdi.

Kredilerin toplam aktifler içindeki payının yüzde 75 ile sektör ortalamasının oldukça üzerinde olduğuna işaret eden Mert, bugün bankanın 21 ilde 80 şubeyle bireysel, kurumsal, ticari, KOBİ, tarım ve özel bankacılık alanlarında hizmet verdiğini anlattı.

Mert, devamla şunları kaydetti:

"Eylül 2017 verilerine göre, 7 yeni şube açarak ve 200 yeni çalışan istihdam ederek geçen yıl Türkiye'nin özel sermayeli mevduat bankaları arasında en fazla şube açan ve en fazla personel artışı sağlayan bankası olduk. Biz biraz daha şube açarız. Şu anda orta ölçekli bankaların ortasında yer almak istediğimiz için hem şube açılışı hem yeni personel alımı yapacağız. 2018'de 4-5 şube açılışı yapacağız. Şubelerin kapanmasında şube başına yüklenen maliyetlerin (vergi) etkisi çok çok küçük... Asıl etki; dijitalleşme ve alternatif dağıtım kanallarından şubelerin verdiği hizmetin verilmesinden kaynaklanıyor. Bankacılık sektörü bu anlamda kabuk değiştiriyor. Şube kapanmasını kötü yorumlamamak lazım. Şube kapansa da sektör büyümesini sürdürüyor. Sektör aktifleri geçen yıl yüzde 20 civarında büyüdü. Biz şubelerimizi tarım ağırlıklı yerlerde açtık."

Mert, Mayıs 2017'de yapılan 300 milyon dolar nominal değerde 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip Basel 3 uyumlu katkı sermaye niteliği taşıyan ilk tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yaklaşık 800 milyon dolar tutarında rekor bir talep geldiğini, mevcut sendikasyon kredilerinin yüzde 140 artışla 94,6 milyon avro ve 55 milyon dolar olarak yenilendiğini söyledi.



- "KGF'de 100-150 milyar liralık yeni hacim ortaya çıkacak"



Ömer Mert, geçen yıl Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin hem Fibabanka hem bankacılık sektörünün büyümesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

KGF ortaklığına Nisan 2017'de dahil olan bankanın, 2 bin 300 müşterisine yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira düzeyinde KGF kredisi kullandırdığını belirten Mert, "2017'de KGF sektör açısından belirleyici oldu. 2018'de KGF'de sürecin nasıl devam edeceği yönünde beklenti var. Yakın zamanda bunun cevabını alacağımızı düşünüyorum. Çünkü 250 milyar liralık Hazine teminatı alınmıştı ama bunun 200 milyar lirası kullandırılmıştı. 50 milyarlık bir kısım duruyor. Ayrıca geçen yıl 20-30 milyarlık kredi geri ödemesi yapıldı. 2018'de de 50-60 milyarlık bir geri ödeme bekleniyor. Demek ki 2018'de 100-150 milyar liralık yeni hacim ortaya çıkacak. Bunun nasıl kullandırılacağına ilişkin esasları bekliyoruz. Hangi sektöre öncelik verileceği önem taşıyor. 2018'de de KGF belirleyici olabilecek konumda." ifadelerini kullandı.



- "Merkezimizde dijitalleşme var"



Fibabanka Genel Müdürü Mert, 2018'in büyüme hedeflerini tabana yayarak gerçekleştirmek için şube dışı kanalların daha çok önem kazandığını, mevcut şubelerde derinleşme sağlandığı bir dönem olacağını söyledi.

Bankanın gelecek dönem yol haritasının merkezinde dijitalleşmenin bulunduğunu ifade eden Mert, "Dijitalleşmeyi iki ana eksende ele alıyoruz. İlk eksende, internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi şube dışı kanallarını geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda geçen yıl internet bankacılığı müşteri sayımızı yüzde 82, mobil bankacılık müşteri sayımızı ise yüzde 164 artırdık. İkinci eksende ise banka içi tüm operasyonel süreçlerini de dijitalleştirerek 360 derece dönüşüm sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Mert, Fibabanka'yı tamamen dijital bankaya dönüştürmek istediklerini, bu anlayışla hareket ettiklerini ve müşteri deneyimini tamamıyla dijitalleştirmeyi arzu ettiklerini söyledi.



- "Girişim sermayesi şirketi kuruyoruz"





Ömer Mert, Fibabanka'nın dijital dünyaya farklı bir bakış açıları olduğunu belirterek, "Fibabanka olarak Türkiye'de ilk Corporate Venture Capital (CVC) dediğimiz girişim sermayesi şirketi kuruyoruz. Bu firma ile aslında Fintech ve start up'lara yatırım yapmak istiyoruz." dedi.

Şirketin BDDK'da onay sürecinde bulunduğunu ve kısa sürede de kuruluş işlemlerinin tamamlanarak 2018'de bir girişim sermaye şirketine sahip olacaklarını bildiren Mert, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şirketin kuruluş sermayesi 5 milyon lira olacak. Bankamız küçük ama piyasada fark yaratmaya çalışan girişimci firmalara kredi desteği yerine direkt yatırım yapıyor olacak. Yapılan değerlemelerden geçer not alan ve bankaya katma değer yaratacak start up ve Fintech'lere ortak olacağız. Platform bankası olmayı ve kendi üzerinde çalışacak bir ekosistem kurmayı amaçlayan bankamız, bu sistem içerisinde birçok Fintech olmasını ve bunlar üzerinden bankacılık faaliyetleri sunulmasını hedefliyor. Bir nevi Fintech ve start up'ların bankası olmak istiyoruz. Biz Fintech'leri rakip olarak görmüyoruz. Bu şirketler ağırlıklı KOBİ'lere hizmet verecek."



- "Müşterilere yerinde ve anında kredi vereceğiz"



Fibabanka Genel Müdürü Mert, müşterisine sadece şubeleri değil, çeşitlendirilmiş kanalları aracılığıyla ulaşmayı amaçlayan Fibabanka'nın, 2017 sonunda şube dışı kredilendirme çalışmalarını yaygınlaştırarak Türkiye'de şu anda 800'den fazla noktada kredi verir duruma geldiğini söyledi.

Bankanın özellikle teknoloji marketlerin müşterilerine sunmak istediği finansman ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu bir altyapı ve ihtiyaç kredisi ürünleri bulunduğunu ifade eden Mert, bu altyapıda müşterilerin, alışverişleri için gerekli olan finansman ihtiyaçları için kredi başvurusunu bankaya sadece bir SMS göndererek gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Müşterilere taksit yerine anında kredi ile taksitlendirilen alışveriş imkanı sunacaklarını belirten Mert, şöyle devam etti:

"Başvurusu olumlu değerlendirilen müşterilerin kredi süreçleri, mağaza içerisinde dijital bir ortamda yaklaşık 2-3 dakika içerisinde tamamlanarak herhangi bir şubeye ya da banka personeline ulaşmadan gerçekleşiyor ve müşteriler kredilerini anında kullanabiliyorlar. Bu kredilere dair ödemelerini de EFT, havale ya da şubelerimizdeki gişelerden kolayca yapabiliyorlar. Bir diğer yenilik ise müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bankaya gelmeleri yerine bankanın müşteriye gitmesi yönünde kurgulanan kurye servisli dijital ürün mekanizmaları... Bu kurguda müşteriler, belirlenmiş bireysel bankacılık ürünlerinden istediklerini (ihtiyaç kredisi, KMH, kredi kartı, Kiraz Hesap gibi...) call center, SMS ve/veya web sitesinde yer alan formlar aracılığıyla ilettiklerinde kurye servisi ile gerekli olan işlemler yapılarak müşteriler, istedikleri yerde hiç şubeye ulaşmadan bankacılık ürünlerini kullanmaya başlayabiliyorlar. Bankamız, dijitalleşen dünyada ürün süreçlerinde yer alan basılı dokümantasyonu minimize etmek amacıyla müşterilerinden dijital onay alabilmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor."



- "Sağlık, eğitim ve ihracat sektörlerine odaklanacağız"



Ömer Mert, bankanın 2018'de aktif toplam, kredi ve mevduat başta olmak üzere bilanço kalemlerinde yüzde 25 büyüyeceğini öngördüklerini bildirdi. Faizlerin yüksek olmasının aslında sektör için avantaj bir durum olmadığını vurgulayan Mert, enflasyonun son çeyrekte tek haneye gerilemesi durumunda faizlerin düşeceğini söyledi.

Kredi kartı pazarında kart limitlerinin taşınmasının sektör için gerekli olduğuna dikkati çeken Mert, 2018 yılına ilişkin diğer beklentilerini şöyle açıkladı:

"2017 yılında sektör payımız yüzde 0,7 civarındaydı. Bu yıl da dengeli ve kontrollü bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. 2017'de büyümesini ağırlıklı tüzel müşterilere sunulan ürünlerde gerçekleştiren bankamız, 2018'de tabana yayılma hedefi doğrultusunda bireysel müşteri adedini yüzde 50 artırmayı hedeflemektedir. Bu yıl tüzel müşterilerde özellikle sağlık, eğitim ve ihracat sektörlerine odaklanacağız. Bu yıl öz kaynak karlılığımızın yüzde 13,5 seviyesinde olacağını öngörüyoruz. 2018'de sektör için özel bir risk alanı görmüyoruz. Gelecek 3 yıl içinde orta düzeyli bankaların ortasına gelmeyi hedefliyoruz."

Mert, yakın dönemde halka arz planlarının bulunmadığını belirterek, "2018-2019 gündemimizde halka arz yok. Ama böyle bir plan her zaman bankanın faydasına olacaktır." dedi.