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Yüzde 30 indirim

Teknoloji severler, 31 Ocak'a kadar mediamarkt.com.tr’den yapacakları alışverişlerde yüzde 30’a varan indirimlerden yararlanacak.- 27 Ocak akşamı 22.00’da başlayacak ve 31 Ocak sabahı saat 07.00’a kadar sürecek "Web Festivali" kapsamında tüketiciler, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, bilgisayarlardan cep telefonlarına ve televizyonlara kadar on binlerce üründe çeşitli indirim fırsatı yakalayacak

Yüzde 30 indirim
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İSTANBUL (AA) - Teknoloji severler, MediaMarkt'ın başlatacağı "Web Festivali" kapsamında 31 Ocak'a kadar mediamarkt.com.tr’den yapacakları alışverişlerde yüzde 30’a varan indirim fırsatlarından yararlanabilecek.
MediaMarkt açıklamasına göre, teknoloji severlere hızlı ve konforlu alışverişin yanı sıra gün içinde istenen saat aralıklarında adrese teslimat, mağazadan ücretsiz teslimat gibi kolaylıklar sunan mediamarkt.com.tr, "Web Festivali"ne özel on binlerce üründe indirim başlatıyor.
27 Ocak akşamı 22.00’da başlayacak ve 31 Ocak sabahı saat 07.00’a kadar sürecek "Web Festivali" kapsamında tüketiciler, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, bilgisayarlardan cep telefonlarına ve televizyonlara kadar on binlerce üründe çeşitli indirim fırsatı yakalayacak. Yalnızca mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak kampanyadan tüketiciler, MediaMarkt’ın avantajlı fiyatlarının yanı sıra bu kampanyaya özel "sepetlerinde" de özel indirimler görecek.


- Beyaz eşyalarda ÖTV indirimine ek festival indirimi


"Web Festivali" kapsamında mediamarkt.com.tr’de beyaz eşyalarda ek indirimler uygulanacak. Tüm beyaz eşyalarda geçerli olacak indirim fırsatından tüketiciler, ÖTV indirimine ek olarak sepetlerinde yüzde 10’a varan indirimlerle faydalanacak.
Sadece mediamarkt.com.tr’de sepetteki ürünlerde geçerli olacak festival indirimleri kapsamında tüm televizyonlarda ve konsollarda yüzde 10 indirim uygulanırken, seçili fotoğraf makinesi, telefon, tablet, bilgisayar, akıllı saat, elektrikli süpürgelerde ve taşınabilir ses ürünlerinde de yüzde 10 indirim gerçekleştirilecek. Taşınabilir şarj cihazlarında ve şarj kablolarında ise yine sepette yüzde 15 indirim uygulanacak.


- Festival mutfak ürünlerinde de devam ediyor


Farklı ürün gruplarında indirimler uygulayarak herkese hitap eden MediaMarkt’ın festival indirimleri, mutfak ürünlerinde de geçerli olacak. Ankastrelere yüzde 10, Türk Kahvesi makineleri ve cezvelerde yüzde 20 indirim uygulayan mediamarkt.com.tr, pişirme gereçlerinde ise sepette yüzde 30 indirim gerçekleştirecek.

Festivalin coşkusu kişisel bakım ürünlerinde de yaşanacak. Saç düzleştirici ve saç şekillendiricilerde sepette yüzde 20 indirim uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Web FestivaliMediamarkt
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