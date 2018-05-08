Yüzde 52 büyüdü

Mobilyanın en köklü kuruluşları 46 yıllık geçmişe sahip Doğtaş ve 83 yıllık Kelebek Mobilya’nın 2017 faaliyet yılının değerlendirildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 7 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşti.

Genel Kurul’da konuşan Doğtaş Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan; “2017 yılını yüzde 52 büyüme ile kapattık. Operasyonel kârlılık ise 4 kattan daha fazla artış gösterdi. Bildiğiniz gibi kurumsal ortağımız Turkven’in geçen yılın sonunda şirket ortaklığından çıkışı ile ortaklık yapımız değişti. Son durumda şirketimizin hisselerinin yüzde 50’si Doğan Ailesi bireyleri ve Doğanlar Yatırım Holding bünyesinde bulunuyor. Geriye kalan yüzde 50’si ise halka açık durumda” dedi.



Yönetim Kurulu’nu yeniden yapılandırdıklarını belirten Doğan; yeni yönetim kurulunda 30 yıldır aktif olarak mobilya sektörünün içinde bulunan Şadan Doğan yönetim kurulu başkan yardımcılığına getirildi. Yine aynı şekilde uzun yıllar mobilyayla iç içe olan Doğan Türkmen ve uzun yıllar finans sektöründe yöneticilik yapan Yapı Kredi eski Genel Müdür Yardımcısı Mert Güvenen’ de yönetim kurulu üyeleri arasında. Ayrıca Eximbank eski Ceo’su Hayrettin Kaplan ve finansman yöneticisi Özkan Yavaşal da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yeni yönetimde bulunan diğer isimler.



Davut Doğan toplantıda; Doğtaş Kelebek Mobilya’nın hissedarları arasında önemli oranda yabancı yatırımcıların olduğunu ve bunun önemini vurguladı Doğan, “Bu durum hem şirkete hem de Türkiye’ye olan güveni gösteriyor” dedi.



Doğan, “Geçen yıl sektörümüzün iki katı üzerinde büyüme gerçekleşti. KDV indiriminin bu büyümede etkisi var. Bu yıl da sektörün yüzde 10 büyüme sağlayacağını tahmin ediyorum. Yine sektör büyümesinin 2 katı üzerinde büyümeyi bekliyoruz” diye sözlerine devam etti.



“Tüketicilerde KDV indirimi ve seçim beklentisi var”



“Sektör olarak KDV indirimini konuttaki gibi bekliyor ve bunun için gerekli girişimlerimizi sürdürüyoruz” diyen Doğan; “Tüketicilerimizin de hem KDV indirimi hem de seçim beklentisi nedeniyle bir kısım alımlarını ertelediğini gözlemliyoruz. Daha çevik bir şirket olmak için yeniden yapılandırma çalışması başlattık. Yatak tesisimizi daha verimli hale getirmek için Lova Sleep markamızı oluşturduk. Döviz cinsinden borçlanmamızı azalttık. Yatırımcılarımızın bize güvenlerini sürdürmelerini, küçük yatırımcılarımızın da sabırla beklemelerini diliyoruz” dedi. Davut Doğan, 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz adına hayırlı olmasını diledi.

