Yüzde 60'ı müdavim

İstanbul Zeytinburnu'ndaki tarihi Fişekhane'de yer alan Ferida Brasserie, bu yılın ilk yarısında İstanbul'da ikinci şubesini açmak için kolları sıvadı. Özbayrak ailesinin 6 ay önce yaklaşık 5 milyon TL yatırım maliyetiyle kurduğu markanın asıl hedefi ise 2023'te yurt dışına açılarak hizmet ihracatına katkı sağlamak.

30 yıldır hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren ve 'Semco' markası ile Rusya başta olmak üzere 20 ülkeye ihracat yapan Özbayrak ailesinin yeme-içme sektöründeki yatırımı 'Ferida Brasserie' yoluna emin adımlarla devam ediyor. Şef Murat Bozok danışmanlığında 6 ay önce İstanbul Zeytinburnu'ndaki tarihi Fişekhane'de kapılarını açan restoranda 40 kişi istihdam ediliyor. Yatırım maliyeti 5 milyon TL'yi bulan markanın hedefi bu yılın ilk yarısında İstanbul'da ikinci şubeyi açmak. Bir sonraki hedef ise 2023'te yurt dışına açılmak. Ailenin ikinci kuşak temsilcileri Orhan Özbayrak ve Semih Özbayrak, kısa ve orta vadedeki hedeflerini aktardılar.

HAZIR GİYİMDE 'MÜŞTERİ', FERİDA'DA 'MİSAFİR'

Restoran işletmeciliğinde müşteri memnuniyetinin ilk sırada geldiğini söyleyen Orhan Özbayrak, "Hazır giyim tarafındaki müşteri kavramının buradaki anlamı bambaşka. Ferida'da müşteri değil misafir ağırlıyoruz. Misafir deneyimi ve memnuniyeti bizim için her şeyden önde geliyor. Şefimiz sevgili Murat Bozok'un danışmanlığında hazırlanan tabaklarımızın lezzetine kefiliz ancak servis kaliteniz ve ambiyansınız iyi değilse hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Marka olarak bu anlayışı kısa zamanda benimsedik. Meyvelerini de alıyoruz. Müdavim olarak nitelendirdiğimiz misafir oranımız yüzde 60 seviyesinde. Bizim için asıl mutluluk bu." dedi.

Markanın bir diğer kurucusu Semih Özbayrak ise, Ferida'nın kısa ve orta vadedeki hedeflerini şu cümlelerle aktardı: "Gastronomi sektörü oldukça dinamik. Bu dinamizme ayak uyduramayan ayakta kalamaz. Bu yılın ikinci yarısında İstanbul'da ikinci şubemizi açmak için bir süredir yoğun mesai harcıyoruz. İkinci şubeyi biz değil, İstanbul'un çeşitli yerlerinden gelen müşterilerimiz talep ediyor. Bu, kısa süre önce kapılarını açmış bir restoran için gurur verici bir durum. Asıl hedefimiz ise yurt dışına açılarak hizmet ihracatına katkı sağlamak. Arap yarım adasında Dubai, Avrupa'da Londra ve ABD'de Los Angeles hedef bölgelerimiz. Buralarda da şef Murat Bozok'la devam etmek istiyoruz. Yurt dışı yatırımının finansman ayağında bir problemimiz yok. Yeter ki Ferida'nın hizmet kalitesini koruyacak, hatta yukarıya taşıyacak ekibi doğru isimlerle kuralım."