Yüzleri gülüyor

Ekim ayında 1,6 milyar dolar ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan üçüncü sektörü olan Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü, 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi – CNR Expo’da 36’ncısı düzenlenecek Uluslararası İstanbul CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı’nda buluşmaya hazırlanıyor. Fuara,125 ülkeden, 300 katılımcı, 750 marka ile 18 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor.

600 milyon TL ekonomik büyüklüğe ulaşan bebek ve çocuk giyimi, ülkemizde ve global pazarlarda hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en yüksek büyüme potansiyeline sahip alt sektörü olarak dikkat çekiyor. Sektörün Ekim ayında anne bebek çocuk ürünleri alanında bir dünya markası olan ve Türkiye dışında Çin, Hindistan ve Singapur’da düzenlenen 36.Uluslararası İstanbul CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı’nda biraraya geleceğini ifade eden UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer,“212 ülkeye yapılan 17 milyar dolarlık toplam hazır giyim ihracatı içinde bebek giyimi yüzde 1,6 paya sahip olurken, sektörün yıllık ekonomik büyüklüğü 600 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye, Ekim ayında ülke olarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı. Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörünün 1,6 milyar dolar ihracat ile en çok ihracat yapan sektör olmasını çok memnuniyet verici buluyoruz” dedi.



Sektör, tasarım, markalaşma, AR-GE ve katma değerli üretimle büyüyecek…



Son dönemde tasarım, markalaşma, Ar-GE yatırımları ve katma değerli üretime odaklanan sektör, 4 yıl içinde 33 milyar dolar ihracat ve halen 20 dolar olan kilogram başına ihracat gelirini 30 dolara çıkarmayı hedefliyor. CBME Türkiye’nin odağında da sektöre daha fazla işbirliği fırsatları sunmak ve ihracat potansiyelini daha da arttırmak olduğunu belirten Dinçer, “2019 yılı İlkbahar-Yaz Bebek Çocuk modası ile en trend ürünlerin vitrine çıkacağı CBME Türkiye’ye bu yıl 125 ülkeden, 300 katılımcı, 750 marka ile ağırlıklı olarak Balkanlar, Türki Cumhuriyetleri, Orta-Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye’den 18 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekliyoruz” dedi.



Yılda ortalama 350 bin adet bebek arabası satılıyor…



Türkiye’de Bebek Araç Gereç ve Mobilyaları pazar büyüklüğü ise 650 milyon TL’ye yaklaştı. Sadece bebek arabası kategorisinin büyüklüğü 40 milyon dolar civarında ve yılda ortalama 350 bin adet bebek arabası satılıyor. Ülkemiz, büyüyen ekonomisi ve artan nüfusu bakımından bebek araç gereçleri için çok önemli bir pazar. CBME Türkiye 2019’da araç gereç ve bebek-çocuk hazır giyim ve aksesuarları başta olmak üzere, bebek bakım ve beslenme ürünleri, mobilya ve ev tekstili, oyuncak ve bisiklet grubu, anne ve hamile ürünleri firmalarıyla birlikte, bebek ve çocuk sektörüne ait tüm ürün grupları yer alıyor. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği 9-12 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen CBME Türkiye de sektörün uluslararası ortak buluşma noktası olarak öne çıkıyor.



