Yüzüne göster hesabı öde Bu hizmet, dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesinde, resmi dairelerde ve iş çevrelerinde kullanımı gittikçe artan “yüz tanıma” uygulamasının yeni bir örneği

Çin Uluslararası Radyosu - Nakdi, kredi kartını, veya akıllı telefonu unutun! Müşteriler, 1 Eylül Cuma günü başlatılan bir teknolojik yenilik sayesinde hesaplarını yüzleriyle ödüyorlar. Çin e-ticaret devi Alibaba’nın bir kolu olan Ant Financial yeni hizmetini Hangzhou kentinde lanse etti. Bu hizmet, dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesinde, resmi dairelerde ve iş çevrelerinde kullanımı gittikçe artan “yüz tanıma” uygulamasının yeni bir örneği.

Küresel markalardan birinin Çin şubelerinde restoranda yemek ısmarlama süreci yüz tanıyan bir scan istasyonunda son buluyor. Eğer görüntü kimlikteki foto ile uyumlu ise müşteri sadece telefon numarasını tuşluyor ve ödeme otomatik olarak yapılmış oluyor.

Sistem Ant Financial’in dijital platformu olan ve dünya çapında yarım milyar kullanıcısı bulunan Alipay aracılığıyla gerçekleşiyor. Bu restoranlar dünyada yüz tanıma yoluyla ödeme yapılan ilk kuruluşlar; ancak servis, yine de bildiğimiz gibi, insanlar tarafından yapılıyor.

