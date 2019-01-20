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Zamma itiraz etti

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Ekonomik dengelenme sürecinde enflasyonla mücadelemiz sürerken akaryakıta yapılan zamlar tüm ürünlerin fiyatına yansıyor"

Zamma itiraz etti
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili, "Ekonomik dengelenme sürecinde enflasyonla mücadelemiz sürerken akaryakıta yapılan zamlar tüm ürünlerin fiyatına yansıyor. Bu dönemde benzin ve motorin fiyatlarına zam yapmak en son çare olmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, benzin ve motorine yapılan zamların piyasalar için olumsuz etki yarattığını kaydetti.
Bu ayın başında benzine 17, motorine 18 kuruş zam yapıldığını hatırlatan Palandöken, "Bu zamların üstünden bir hafta geçmişken benzine 16, motorine ise 20 kuruş daha zam yapıldı. 15 günde toplamda benzinin litre fiyatı 33 kuruş, motorinin 38 kuruş arttı. Ekonomik dengelenme sürecinde enflasyonla mücadelemiz sürerken akaryakıta yapılan zamlar tüm ürünlerin fiyatına yansıyor. Bu dönemde benzin ve motorin fiyatlarına zam yapmak en son çare olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, akaryakıtın esnaf ve sanatkarın en önemli maliyet unsurları arasında yer aldığının altını çizerek, söz konusu ürüne yönelik zamların başta ulaştırma sektöründe hizmet eden nakliyeciler olmak üzere tüm esnaf ve sanatkar kesimi olumsuz etkilediğini belirtti.

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