Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı.

Ziraat Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan Olağan Genel Kurulu Toplantı tutanağına göre, Muharrem Karslı, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Çetin, Feyzi Çutur, Salim Alkan ve Metin Özdemir'in görevlerine devam etmesine karar verildi.

Genel Kurul'da Cemalettin Başlı, 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilirken, Mehmet Hamdi Yıldırım'ın görev süresini tamamlamak üzere Yusuf Bilmez'in seçilmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.

Bu arada, ortaklara dağıtılan kar payının brüt 294 milyon 117 bin 647 lira olduğu bildirildi.