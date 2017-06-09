Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam Adnan Tekçe cityscape
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı

- Genel Kurul'da, Cemalettin Başlı 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi

Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı.
Ziraat Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan Olağan Genel Kurulu Toplantı tutanağına göre, Muharrem Karslı, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Çetin, Feyzi Çutur, Salim Alkan ve Metin Özdemir'in görevlerine devam etmesine karar verildi.
Genel Kurul'da Cemalettin Başlı, 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilirken, Mehmet Hamdi Yıldırım'ın görev süresini tamamlamak üzere Yusuf Bilmez'in seçilmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.
Bu arada, ortaklara dağıtılan kar payının brüt 294 milyon 117 bin 647 lira olduğu bildirildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5