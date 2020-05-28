Zoom güçleniyor

Zoom Video Communications, Inc (NASDAQ:ZM) yaptığı açıklamayla, Velchamy Sankarlingam’ın 12 Haziran tarihinden itibaren Mühendislik ve Ürün Başkanı olarak şirkete katılacağını duyurdu. Sankarlingam, VMware’de en son Bulut Hizmetleri Geliştirme ve Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcılığı yaptığı 9 yılın ardından Zoom’a katıldı.

Doğrudan Zoom CEO’su Eric S. Yuan’a bağlı çalışacak olan Sankarlingam, şirketin mühendislik, ürün ve DevOps ekiplerini yönetecek. Zoom, kısa süre önce Phoenix, Arizona ve Pittsburgh, Pennysylvania’daki mühendislik ekiplerinin 500 yeni çalışanla büyüyeceğini duyurmuştu.

Sankarlingam, “Zoom, küresel sağlık krizinin yarattığı talebi karşılamak için etkileyici biçimde ölçeklendi. Kullananların çalışma ve gündelik hayatında anlamlı bir fark yaratıyor. Kurumsal ortak çalışmada ölçeklenme ve bulut teknolojisi konusundaki uzmanlığımı, dünyayı bugün ve gelecekte birbirine bağlayabilmek adına öncülük etmeleri için Zoom ile paylaşacağımdan dolayı heyecanlıyım” dedi.

Yuan ise, “Yıllardır tanıdığım Velchamy’nin, insanları derin biçimde anlama konusundaki inanılmaz yeteneğine; güvenli, ölçeklenebilir ortak çalışma teknolojilerini yaratma ve uygulama deneyimlerine hayranlık duyuyorum. Platformumuz üzerindeki iletişimin önemi ve hizmet verdiğimiz ölçekte gecikmeye ve hataya yer yok. Velchamy, dünyanın dört bir yanında kesintisiz büyüyen müşteri tabanımızı desteklemek için ürün, mühendislik ve DevOps ekiplerimizle yol alacak” şeklinde konuştu.

Velchamy Sankarlingam hakkında

Velchamy Sankarlingam Zoom Ürün ve Mühendislik Başkanıdır. Velchamy, Zoom'a katılmadan önce, VMware'de Bulut Hizmetleri Geliştirme ve Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısıydı ve hem AR-GE hem BT'de rol sahibiydi. AR-GE'de bir iş birimi yönetirken, dünyanın en büyük özel bulutlarından birini oluşturmak ve yönetmek de dahil olmak üzere, şirketteki tüm altyapıdan sorumluydu. Velchamy, VMware'in SaaS'a geçmesine ve VMware'deki tüm iş uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olmaktan da sorumluydu. Velchamy, VMware'e katılmadan önce Cisco'da Mühendislik ve Operasyonlar Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu ve Webex'in mühendislik süreçlerini ve operasyonları yönetti. Velchamy, daha önce (sonradan Cisco tarafından satın alınan) Webex'te ve (Webex tarafından satın alınan) Presenter.com'da Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca Andersen Consulting (şimdiki adıyla Accenture), IBM, Network Computing Devices ve Standard Microsystems'da çalıştı. Velchamy, Bellus3D'nin yönetim kurulunda da yer almaktadır.