Zor durumdalar

Koronavirüs sebebiyle etkilenmiş olan kuaför salonları destek bekliyor. Salon işletenler çok kısa bir zaman içinde destek gelmezse çok fazla sayıda kuaförün mesleğini yapamaz bir hale geleceğini açıkça ifade ediyor.

﻿﻿Ülkemizde yaklaşık olarak 5 milyar lira tutarındaki bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olan kuaför salonları pandemiyle alakalı süreci de en derinden yaşamış olan işletmelerden bir tanesi oldu. Sektörde yer alanlar yakın bir zaman içerisinde bir destek verilmemesi halinde pek çok işletmenin kapısına kilit vuracak olduğunu da açık bir şekilde ifade ediyor. İstanbul ilinin pek çok bölgesi üzerinde hizmet vermeye devam eden The Most Kuaför Salonları'nın sahibi Ünal Demir yaptığı açıklamasında sektör olarak çok zor bir dönemden geçilmekte olduğunu ve güçlü portföye sahip olan markaların ayakta kalabileceklerini ifade etti.

﻿﻿Ünal Demir, koronavirüs pandemisi sürecinin pek çok işletmeye darbe vurmakta olduğunu da belirtip, 'Bu süreç içerisinde işini iyi yapan ve portföyü geniş olanlar ayakta durabilmeyi başaracak. Birçok meslektaşımız ise ne yazık ki kapısına kilit vuracak. Bu sektörde 100 binden fazla kişi çalışıyor. Dolaylı olarak milyonlarca kişi ekmek yiyor. Korona sürecinde işletmelerin gerekli önlemleri aldığını düşünüyoruz. Ancak sektöre acil bir şekilde destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum' ifadelerine yer verdi.Merhaba, konuya ilişkin basın bülteni ve ilgili görseli bilgilerinize sunarız. Bülteni değerlendirme durumunuz olursa çok mutlu oluruz.

Koronavirüs sebebiyle etkilenmiş olan kuaför salonları destek beklemekte. Salon işletenler çok kısa bir zaman içinde destek gelmezse çok fazla sayıda kuaförün mesleğini yapamaz bir hale geleceğini açıkça ifade ediyor.

﻿﻿Ülkemizde yaklaşık olarak 5 milyar lira tutarındaki bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış olan kuaför salonları pandemiyle alakalı süreci de en derinden yaşamış olan işletmelerden bir tanesi oldu. Sektörde yer alanlar yakın bir zaman içerisinde bir destek verilmemesi halinde pek çok işletmenin kapısına kilit vuracak olduğunu da açık bir şekilde ifade ediyor. İstanbul ilinin pek çok bölgesi üzerinde hizmet vermeye devam eden The Most Kuaför Salonları'nın sahibi Ünal Demir yaptığı açıklamasında sektör olarak çok zor bir dönemden geçilmekte olduğunu ve güçlü portföye sahip olan markaların ayakta kalabileceklerini ifade etti.

﻿﻿Ünal Demir, koronavirüs pandemisi sürecinin pek çok işletmeye darbe vurmakta olduğunu da belirtip, 'Bu süreç içerisinde işini iyi yapan ve portföyü geniş olanlar ayakta durabilmeyi başaracak. Birçok meslektaşımız ise ne yazık ki kapısına kilit vuracak. Bu sektörde 100 binden fazla kişi çalışıyor. Dolaylı olarak milyonlarca kişi ekmek yiyor. Korona sürecinde işletmelerin gerekli önlemleri aldığını düşünüyoruz. Ancak sektöre acil bir şekilde destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum' ifadelerine yer verdi.